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中國首辦「國際維和實兵演習」　聯合泰國、蒙古、巴基斯坦

▲▼大陸國防部發言人譚克非。（圖／截自大陸國防部網站）

▲中國大陸國防部發言人譚克非。（圖／截自大陸國防部網站）

記者陳政錄／綜合報導

繼日前聯合俄軍，首次在疫後於中國大陸境內舉辦聯合軍演後，中國國防部26日宣布，將聯合巴基斯坦、蒙古、泰國等國，於9月6日至15日，在解放軍陸軍確山合同戰術訓練基地，首次舉辦「共同命運-2021」國際維和實兵演習，將有超過1000名士兵參加。

中國國防部發言人譚克非表示，此次演習課題為多國維和部隊聯合行動，將按照國際化、專業化、實戰化標準，基於真實場景構設演習環境，主要演練戰場偵察、警戒巡邏、武裝護衛、保護平民、應對暴恐襲擊、臨時行動基地建設、戰場救護以及疫情處置等課目。

他說，演習旨在響應聯合國「為維和而行動」倡議，推動維和出兵國間務實合作，共同提升維和待命部隊執行任務能力。中國、巴基斯坦、蒙古、泰國等國軍隊將派出1000餘人參加演習，涵蓋步兵、快反、警衛、直升機、工兵、運輸、醫療等維和行動主要力量。

據了解，該實兵演習地點位於河南省南部駐馬店市下轄的確山縣，地處淮河北岸，西依桐柏、伏牛兩山餘脈，地勢險峻，在歷史上有「中原之腹地，豫鄂之咽喉」之稱。

值得注意的是，在此之前，中共解放軍甫於8月上旬，在寧夏舉辦中俄「西部·聯合-2021」軍演，解放軍殲-20、殲-16等主力和俄羅斯蘇-30等均亮相實兵演訓；此外，中共解放軍近日還派由轟-6K、殲-10B、殲-16和運-20、運-9等5型11架戰機和一支空降兵分隊，組成的中方代表，遠赴俄羅斯參加「國際軍事比賽-2021」。

另一方面，由於美國近期邀請北約國家、日本、澳洲等進行大規模聯合演習，中俄先前的聯合軍演，被外界分析為「回應」，而這次中方聯合巴基斯坦、蒙古、泰國等國軍演，也受到關注。

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