陸本土確診+2　上海浦東機場又爆人員染新冠

▲上海浦東機場工作人員確診，相關地區防疫升級。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

大陸國家衛健委27日晨通報，8月26日0—24時，全大陸新增新冠肺炎確診病例32例，其中境外輸入病例30例、本土病例2例（上海1例，江蘇1例）；無症狀感染者新增22例，均為境外輸入。

值得注意的是，上海市通報新增的新冠肺炎本土確診病例，來自浦東國際機場境外貨機一作業人員；在此之前，浦東機場曾於本月20日，爆發因機場工作人員染疫，所引起的本土疫情，2日內造成5人確診，而26日通報新增的案例，正是該輪疫情的密切接觸者。

上海市衛健委通報，這名新增確診病例，因是先前確診病例的密切接觸者，已於20日被集中隔離觀察，在隔離管控期間排查出核酸檢測陽性，診斷為確診。目前，已追蹤到該病例在上海市的密切接觸者11人，對病例曾活動過的場所已進行終末消毒。

另據江蘇省衛健委通報，26日江蘇新增的1例本土新冠肺炎確診病例，來自揚州市報告；江蘇此輪疫情從7月20日開始至今，全省累計報告本土確診病例820例（南京市235例，淮安市12例，揚州市570例，宿遷市3例），累計出院本土確診病例405例。

大陸國家衛健委統計，截至26日，中國大陸現有確診病例1,431例（其中重症病例12例），累計治愈出院病例88,698例，累計死亡病例4m636例，累計報告確診病例94,765例，現有疑似病例2例。

►生火了！連我媽都用到發光