台東野放綠蠵龜！3年前遭誤捕「全身都是病」　如今勇猛奔大海

▲3年前綠蠵龜遭漁民流刺網誤捕且全身是病，後送救護照養。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

「希望你平安回到大海的家」，3年多前海巡單位獲報漁民誤捕一隻綠蠵龜，經治療及照護，評估達野放標準，台東縣政府、海洋委員會海巡署東部分署、海洋委員會海洋保育署第十工作站及國立海洋生物博物館等單位，今26日11時共同於卑南鄉富山村杉原海域進行野放作業，縣長饒慶鈴呼籲歡重視海龜的保育，若有誤捕情形請盡速通報，共同維護海洋資源。

▲▼綠蠵龜康復野放台東杉原海域。



野放海龜是2018年9月2日由海巡署13岸巡隊金樽安檢所通報漁民以流刺網誤捕的綠蠵龜，後經縣府緊急後送國立海洋生物博物館收容救護及照養。當年海龜背甲、四肢、頸部、眼部皆發現纖維乳突瘤，經獸醫師藥物及手術治療和長達近三年的悉心照料，確認海龜體態及傷勢皆已康復正常，並且評估已達野放標準。





農業處長許家豪指出，台東地勢狹長，南北海岸線長達176公里是全台海岸線最長的縣市，隨著海岸遊憩日漸盛行，也產生海洋垃圾汙染、生態環境破壞、沙灘海漂垃圾堆積等環境生態破壞問題，影響海龜生長環境，造成海龜數量減少。

▲綠蠵龜於大海悠游，成功野放。



選在富山村杉原海域實施海龜野放活動，希望透過正確野放方式，將擱淺、受傷的海龜經專業照護後，讓恢復健康海龜可以回到大海的家，也期望民眾能更加重視海龜保育，共同加入海龜保育行列。

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