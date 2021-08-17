全民防治外來物種入侵　黃偉哲：請遵守不輸入、不野放、不擴散3不原則

▲台南市農業局表示，「不輸入、不野放、不擴散」的3不原則，能有效防除外來入侵種，希望全民參與及公私協力合作，減少入侵物種對台灣生態的衝擊。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台南常見入侵物種從小花蔓澤蘭、銀合歡、銀膠菊等植物，到綠鬣蜥等動物，在缺乏天敵且快速繁衍下，威脅原生植物棲地及農作，提早防除才能減少外來入侵種對生態環境之損害。

市長黃偉哲呼籲移除工作只是控制外來入侵種的一個手段，減少引入才是根本之道，所以始終秉持「不輸入、不野放、不擴散」的3不原則，以有效防除外來入侵種，希望藉由全民參與及公私協力合作，減少入侵物種對台灣生態的衝擊。

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農業局長謝耀清表示，綠鬣蜥外型極具特色，吸引民眾飼養，近幾年因棄養、野放問題，形成生態隱憂，目前台南市入侵綠鬣蜥野外族群主要分布於仁德區三爺宮溪與鹽水區八掌溪流域周邊，其他區域僅有零星發現，今年更針對綠鬣蜥出現熱點區域加強移除能量，至7月底已移除1345隻，期望抑制族群數量避免擴散至其他區域。

農業局森林及自然保育科代理科長朱健明表示，全民防治外來入侵物種，防除外來入侵植物中，小花蔓澤蘭及香澤蘭，因生長快速，造成樹木及作物因被纏繞覆蓋或被占據棲地而死亡，影響林木生態及經濟果樹；貌似艾草和滿天星花的銀膠菊於春夏季繁衍，適應力極強，影響農田生態，其腺毛及花粉長時間接觸可能引起部分民眾過敏反應；另銀合歡及刺軸含羞木，除生長、繁殖力強，亦會排放毒素抑制本地植物生長，排他性極強，造成生物多樣性喪失及生態系統劣化，皆亟需進行防治，避免擴散。

農業局長謝耀清強調，綠鬣蜥雖然有嚇人的外貌但以草食為主，不會主動攻擊人，民眾若在戶外開放空間遇到牠無須害怕，可不予理會，牠作完日光浴隨即離開，倘出現於住家內，可控制其在封閉空間再通報農業局處理。另亦請民眾多檢查自家周邊環境，一旦發現入侵植物，隨即戴上手套口罩連根移除，避免擴散。倘若發現入侵物種蹤跡，可通報各區公所或洽農業局通報專線0800-241314，讓我們一同維護居住環境及生態資源。



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