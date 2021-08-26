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高齡族群老老照顧8年未洗澡　到宅服務車沐浴紓壓

▲▼中華聖母基金會到宅服務車 。（圖／中華聖母基金會提供）

▲中華聖母基金會到宅服務車 。（圖／中華聖母基金會提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣老齡化程度高，鄉村老老照顧的景象時而可見，往往是令人擔憂的一群。天主教中華聖母基金會資料顯示，到宅沐浴車服務的個案其中7成是重度、極重度失能者；所服務失能長輩平均年齡從去年的62歲攀升到75歲，主要照顧者也從54歲增長到59歲；而60歲以上仍肩負照顧重擔的高達四成五，二成五的照顧者沒有任何後援，更憂心的是三成照顧者自身還罹患重大疾病、慢性病，甚至失智、失能。當失能者與照顧者愈來愈老，出現雙重老化現象，不論是體力或身體機能漸漸無法負荷，多重而龐大的壓力壟罩著老老家庭。

▲▼中華聖母基金會到宅服務車 。（圖／中華聖母基金會提供）

▲中華聖母基金會到宅服務車，提供老老到宅沐浴 。（圖／中華聖母基金會提供）

該基金會個案88歲的黃阿嬤與87歲阿公的兒女都在外地工作偶而回家探望，自從阿嬤脊椎手術後雙腳無力、無法行動，8年來生活起居大都靠輕度失智的黃阿公幫忙與擦澡。到宅沐浴車人員訪視評估時，阿嬤擔心詐騙會重複問問題。

人員進行沐浴服務時，阿嬤則不斷催促阿公去拿需要的用品：「你去拿毛巾、衣服來」，阿公忙進忙出，在阿嬤一個口令一個動作下，他緩慢而認真地將東西全都備齊了，過程中，阿公一直守在重聽的阿嬤身旁陪著聊天，洗完澡，因擔心失智阿公忘記將沐浴後的浴巾拿去洗，沐浴車服務人員並沒有馬上離開，而是陪著阿公將清洗用品放進洗衣機，護理師又再檢查藥盒確定阿公阿嬤都已服用當天的藥物，才放心準備離開，此時，阿嬤語帶期待的望著服務人員說：「恁什麼時候ㄟ擱來? 」

天主教中華聖母基金會表示，對失能者以及背後支撐的家庭而言，洗澡的每一部步驟都是艱辛，基金會資料顯示，近七成失能者臥床一年以上，近二成更是長達10年以上；在這漫長歲月中，近三成一年以上沒有好好洗過澡。而到宅沐浴車提供的不只是沐浴服務，也陪伴失能者及家屬一起度過他們的日常，讓無助的臉龐露出一絲絲的希望。

基金會自2008年引進全國第一輛「到宅沐浴車」，13年來服務超過11萬人次，每次沐浴服務時間至少需50分鐘，「想要好好洗個澡」這樣一個日常又簡單的動作，是失能者與其家庭卑微的奢望，期盼社會喚起對到宅沐浴車的關注與支持，為他們尋覓這一道幸福微光，澡回失能者的尊嚴。

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