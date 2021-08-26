陳時中曝BNT搶現貨秘辛　「接到消息3個鐘頭就決定」

記者嚴云岑／台北報導

鴻海創辦人郭台銘捐贈的BNT疫苗將抵台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中證實首波疫苗貼有復必泰標籤，數量也與資深媒體人黃暐瀚爆量相去不遠，約195萬劑，惟到貨時間未定。被問及是何時接獲有現貨釋出？中間有哪些顧慮與考量？陳時中表示，民間團體非常熱心，不斷用自己力量積極促成，「我們接到消息，大概3個鐘頭就決定了」。

中央流行疫情指揮中心25日表示，日前接獲台積電主動告知，鴻海永齡亦提供相關訊息表示，有另一批上海復星代理的BNT原廠疫苗，將於8月下旬出廠。而這批疫苗比捐贈單位預定的首批供應期程還要早，許多國家都在積極爭取，原本要被送往土耳其，最後被我國成功「攔截」。

指揮中心表示，基於BNT疫苗可以施打12-18歲的青少年學生族群，而9月又即將開學，只要這批疫苗能夠確認是原廠出貨，而且經過安全檢驗，政府當然願意爭取這批疫苗，而疫苗早一天進來，讓學生能早日施打，家長、老師、學生都可以早一天安心。

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陳時中表示，BNT到貨後會優先給學生族群施打，一定要看到貨量在來安排，基本上都從年齡大的往下打，而接種方式將比較流感疫苗，直接到校園進行接種。

指揮中心指出，這批復星公司另案代理本要銷往他處的疫苗，在外盒包裝印有復必泰的品名，瓶身上則有復星醫藥等中文字樣，雖然這與原約定的標示方式不同，但政府仍願意積極爭取這批可以提早到來的疫苗，而且這批疫苗仍然是原廠製造、包裝並直送臺灣，只要確保疫苗品質安全無虞，當可在標示方式上給予彈性，所以政府接受可以照原來印的標示供貨，以利爭取這批疫苗早日供應國人使用。

指揮中心強調，防疫是政府唯一的考量，重要的是這個疫苗的內容物是安全有效的，輸入臺灣之後，仍要經過食藥署的檢驗封緘，確實有達到標準、安全無虞，才會開放讓民眾接種。