高端疫苗死亡通報達3例　賴士葆怒批：全世界最政治的疫苗

▲國民黨立委賴士葆。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者張鈞量／台北報導

高端疫苗猝死案例達三例，引發在野黨強烈不滿。國民黨立委賴士葆25日批評，高端疫苗是全世界最政治的疫苗，完全被政治包裝、保護，但實際遠不如AZ、莫德納那樣沒有驗出不良品，高端卻是有一批多達5175劑疫苗品質不佳無法使用，如此一昧逕自把國人當最第三期大型實驗，就是道地的草菅人命。

賴士葆在臉書發文表示，高端跟之前AZ疫苗打完後死亡(多數為較年長者)最大的不同，就是打高端的都是青年跟壯年人，所以打完後猝死，都會讓家屬難以接受。

賴士葆強調，我們當然知道所有疫苗施打都會有猝死的不幸案例，但是高端疫苗是被政治人物神化、美化的產物。他認為高端先天條件明顯不足，因為沒有做第三期試驗，卻以台灣自訂的標準而非國際標準強行通過EUA，官員不斷宣導高端的安全性無虞，然而最關鍵的保護力卻未知。

賴士葆批評，高端疫苗先天就被總統蔡英文賦予高度的政治期待，這一路走來爭議不斷，已經失去科學試驗探討的範疇。他痛批「這是全世界最政治的疫苗，完全被政治包裝、保護」，甚至質疑高端的言論常被側翼攻擊。

賴士葆表示，他看到綠營人士說有了高端疫苗可以擺脫中國勒索干擾，還說高端疫苗是以科技自信及國家認同宣告台灣獨立與中國之外的型態。「攸關人民生命健康的疫苗，竟然全然被意識形態綁架」，連結到台獨與中國干擾，令人瞠目咋舌。

賴士葆直指，食藥署的官員都承認AZ、莫德納都沒有驗出不良品，但是高端卻在24萬劑封緘疫苗當中，有一批5175劑疫苗品質不佳無法使用，但高端疫苗被政治人物強力背書、完美宣傳，面對死亡病例也不願謙卑地檢討高端疫苗品質與死亡有沒有關聯，一昧逕自把國人當最第三期大型實驗，這就是道地的草菅人命。