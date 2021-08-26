猝死頻傳國民黨籲停打高端　費鴻泰：陳時中，很多冤魂會去找你

▲國民黨立院黨團總召費鴻泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國產高端疫苗近日開打，至今已出現4人在接種後死，引發全台關注。國民黨立院黨團總召費鴻泰26日批評，衛福部長陳時中僅以高血壓、糖尿病、吸毒等理由，就輕鬆帶過死因；國民黨立委賴士葆則呼籲，應比照歐洲國家經驗，先暫停施打高端疫苗，成立專門委員會好好檢討一下。

費鴻泰指出，高端開放施打至今，已有4人在打疫苗後猝死，雖然陳時中以高血壓、糖尿病、肥胖、吸毒等原因輕鬆帶過其死因，但台灣光是高血壓就有500多萬人，難道高血壓就不可以打嗎？那為什麼不乾脆直接說高血壓不能打高端疫苗？

賴士葆也說，很多歐洲國家在出現兩例打疫苗後猝死的案例就先停止施打，而現在台灣短短2、3天死掉4例還要繼續打，呼籲指揮中心應該暫停施打高端疫苗，成立專門委員會好好檢討一下。

費鴻泰補充，蔡政府現在還欠在野黨兩個回答，一是為什麼5月本土疫情爆發後，台灣染疫致死率高達5.5％，在世界名列前茅；二是為什麼有4、500人注射日本進來的AZ疫苗後死亡？可不可以給人民一個交代？

另針對首批BNT疫苗最快將在8月底抵台，陳時中昨天證實這批疫苗會出現「復必泰」字樣，引發外界質疑這與原本約定的標示方式不同，費鴻泰說，「那當初到底是在擋啥？」他希望不管是AZ、莫德納、BNT疫苗，都可在8月底以前趕快來，尤其是12到18歲的年輕朋友需要施打BNT疫苗，到昨天為止還有2萬多名老師、3萬多名安親班補教業者尚未施打疫苗。﻿

費鴻泰批評，倘若政府一開始沒有阻擋民間企業和團體購買BNT疫苗，現在面臨9月即將開學，學生、老師施打疫苗都不是問題，「陳時中先生，很多冤魂會去找你」。