洪申翰：國民黨別再當能源轉型殺手　請放台灣一條生路

▲民進黨立委洪申翰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立法院黨團總召費鴻泰26日表示，離岸風電進度延宕，且躉購價格過高，質疑經濟部圖利特定廠商。對此，民進黨立委洪申翰表示，希望國民黨不要再當能源轉型的殺手，請放台灣一條生路，台灣的能源需要好好轉型，但不是用扭曲、污衊及阻撓的方式。

國民黨團26日上午召開「離岸風電國產化狂跳票 超高躉售電價不動如山？」記者會指出，今年應該上線的離岸風電只有原定的60%，離岸風機達成率僅7.5%，並質疑經濟部工業局特別圖利「世紀鋼」，特許同意進口韓國鋼鐵商「Samkang」8套水下基樁（Jacket）。

民進黨團26日上午召開「吃美牛反美豬，國民黨搞雙標」線上記者會，民進黨團幹事長劉世芳表示，民進黨團不希望特別的黨團，為特別的1、2廠商或公司開脫，台灣的能源政策朝向多元能源發展，是政府應該走的方向。

▲國民黨團召開「離岸風電國產化狂跳票，超高躉售電價不動如山？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

洪申翰受訪時則坦言，現在離岸風電建設確實有些延後，這是因為去年原本有一批離岸風電會裝好及併網，但是因為碰到疫情，讓很多原先要進來的設備及國外人員受阻，「蠻不幸的是疫情一直延續到現在」。

洪申翰質疑，政府在2016年開始規劃離岸風電時，也不會預料到現在的疫情，國民黨拿疫情批評，不知道要做什麼，難道即便疫情爆發，還是要讓離岸風店產業，按照照原本的進度如常進來，如果造成更多防疫的困難、及困境，後果要由誰來承擔。

洪申翰說明，國民黨一直拿離岸風電價格進行各種批評，但其實5.8元只是占一小部分，明明有更多比例比5.8元低，國民黨卻總是避而不談，他認為這是別有居心。

洪申翰提及，前總統馬英九執政時期，國民黨把綠能當作丑角，而且直唱衰、阻擾及汙衊綠能，從2018年就開始阻撓離岸風電的發展，但是歷史已證明，民進黨政府推動綠能是正確的。

洪申翰表示，國民黨繼續阻擋綠能，就是在阻擋台灣的產業發展，尤其是這段時間以來，國民黨擋綠能、卡燃氣、卡三接，然後再來罵缺電，現在有很多能源建設不如預期，國民黨要付蠻大的責任。

洪申翰呼籲，國民黨不要再當能源轉型的殺手，請放台灣產業跟能源發展一條生路，台灣的能源需要好好轉型，但不是用扭曲、污衊及阻撓的方式。