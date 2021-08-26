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零確診vs.虎頭蜂神隱　廖大乙：防疫勿掉以輕心

記者高堂堯／南投報導

全國防疫二級警戒延長至9月6日，隨著警戒降級，國人昨天更喜迎睽違多月的「本土（確診）加零」；不過長年從事園藝工作的民俗專家廖大乙提醒，對環境變遷感知敏銳的虎頭蜂在近年疫情猖獗時較少出沒，近期也沒有恢復活躍的跡象，表示疫情仍有復發的可能性，提醒政府和民眾不能掉以輕心。

▲民俗專家廖大乙指出，虎頭蜂在疫情期間似乎銷聲匿跡。（圖／廖大乙提供）

▲民俗專家廖大乙指出，虎頭蜂在疫情期間似乎銷聲匿跡（下同）。（圖／廖大乙提供）

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國內疫情在5月失控爆發，廖大乙在6月曾精準預言，疫情要到農曆7月7日（8月14日）後才會較為平息；爾後歷經6月14日端午節後確診人數下降、又出現Delta變種病毒疫情的起伏後，至昨天農曆7月18日（8月25日），也是七夕後第12天，全台果然在時隔108天後重返本土零確診，但廖大乙仍疾呼：「朋友們不能掉以輕心，不要以為疫情已經圓滿沒事了！」

▲民俗專家廖大乙指出，虎頭蜂在疫情期間似乎銷聲匿跡。（圖／廖大乙提供）

廖大乙表示，自己從事超過40年的本業是園藝工程，過去在科技大廠等園區內從事園藝工作，不時會目擊虎頭蜂，一旦發現就必須立刻向上呈報；但近2年疫情肆虐、竟完全沒發現虎頭蜂出沒，而近幾個月也只發現胡蜂（黃尾蜂）。

廖大乙解釋，在道教傳統的「入神」儀式中，神像開光點晴時都會放入虎頭蜂，數量從1隻到10幾隻不等，藉其威猛來增添神威，而虎頭蜂也是對環境變遷相當敏感的生物，因此在疫情期間可能就較少活動，近期的銷聲匿跡顯示疫情潛在威脅仍在，「奉勸國人和有關單位不能掉以輕心。」

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