因疫停飛32天　南京祿口機場26日低調復航

▲南京祿口機場近月出現本土確診病例。（圖／翻攝央視）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸南京市爆發本土疫情一個多月後，此輪疫情源頭祿口國際機場，於26日正式恢復航班運行，其中由東航執飛的南京—青島航班，已於10時許起飛。

在疫情發生前，南京祿口國際機場在大陸機場吞吐量中，總排名第四，僅次於上海浦東、虹橋兩機場及杭州蕭山機場，6月單月旅客吞吐量為195.09萬人次，飛機起架1萬6,412架次。

惟自7月20日起，南京祿口機場清潔工因清掃俄羅斯入境航班，導致感染Delta變異株，造成本土新冠肺炎疫情復燃後，祿口機場先是暫停國際航班，接著本土航班也全面停航，造成單月旅客吞吐量大減24.3%。

時隔一個月後，據公開資訊顯示，南京祿口機場26日已有東航執飛的MU2923、吉祥航空HO1721等航班安排，有的架次已經起飛，完成低調復航，另南京的長途客運、地鐵也同步恢復營運，惟國際航班是否恢復正常營運，南京祿口機場尚未發布任何官方通知。

據江蘇省衛健委通報，8月25日0-24時，江蘇無新增確診病例，新增境、外輸入無症狀感染者1例；自7月20日以來，此輪疫情共造成江蘇省報告本土確診病例819例（南京市235例，淮安市12例，揚州市569例，宿遷市3例），累計出院本土確診病例368例。

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