執著+0意義不大！律師曝「台灣最新難關」　警告：會毀於一旦

▲台灣疫情得到控制，各項管制也逐步鬆綁。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣疫情趨緩，昨日睽違108天的「本土+0」，更讓國人振奮。然而，律師呂秋遠直言，現在追求加零的意義不大；重點是，台灣目前面臨新的難題，那就是非洲豬瘟，若沒處理好，好不容易建立起來的豬肉產業，將會毀於一旦。

呂秋遠今在臉書提到，「目前雖然肺炎新增案例是加零的狀況，但應該只是偶然，這種數字很令人振奮，代表大家都很努力，但重點還是在提升疫苗施打率，畢竟總有一天我們得要學習與病毒共存，能減少重症或死亡，總是好的。除非我們以後出國、別人入國，都永遠隔離14天，否則執著在加零這個數字上，其實意義不會太大。」

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他指出，國內現在新的問題是非洲豬瘟，「由於某些人的自私與走私，已經有為數不少的非洲豬瘟病毒豬肉進來台灣，這些病毒只有在90度以上的高溫才會死掉；所以如果買了來路不明的豬肉，也就是沒有台灣豬認證標章的豬肉或豬肉成品，請不要放到廚餘桶，或是直接交給檢檢疫所處理。」

▲非洲豬瘟侵台，防檢局稽查走私肉品。（圖／農委會提供）

呂秋遠擔憂直呼，還是有某些養豬場是餵豬吃廚餘，如果含有病毒的廚餘讓豬吃掉，那麼豬就會感染非洲豬瘟，台灣好不容易建立起來的豬肉產業，也會毀於一旦。

最後，他不忘呼籲，「所有的瘟疫不論是人或豬，都需要一起幫忙，要當好隊友或是豬隊友，就是在一念之間，舉手之勞，請共同檢舉、銷毀來源不明豬肉、拯救台灣畜牧產業。」