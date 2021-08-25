租客遭檢舉濫堆廢棄物　地主找人協調...他一轉身就開槍！

▲楊男中彈畫面。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市彰南路4段一處民宅上午發生槍擊案，據了解，民宅地主原租地要給吳男放回收物，卻被民眾檢舉堆置建築廢棄物，吳男也沒清理，今天地主找來楊男居中協調，雙方一言不合發生口角爭執，吳男遂掏出槍枝朝對方開槍，楊男腹部中彈，所幸意識清楚，警方目前已經鎖定犯嫌，應該很快就能將他逮捕到案說明。

消防局指出，事發在上午10點多，消防局據報後派遣救護車前往救援，到現場發現楊男(44歲)，右腹部兩處槍傷，意識清楚，生命徵象穩定，自行走上救護車，緊急送往彰化基督教醫院急救。

▲彰基模擬楊男腹部中彈部位。（圖／彰基提供）

彰化基督教醫院副院長周志中對此表示，楊性男子肚臍右側一公分半往上約20公分的貫穿傷口，疑似槍傷，因為肚子有厚度，經電腦斷層顯示內臟部分沒有受傷，目前血壓130/80mmHg，意識清醒，後續還要進一步診治及檢查。

槍擊案後民宅地主說，把地租給吳男卻被濫堆廢棄物，已經很倒楣了，上午吳男說要先離開，再轉回頭就從身上掏出一支槍對著楊男開槍，在場的人都嚇了一大跳趕緊報警，發生此事真的感到很無奈。

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