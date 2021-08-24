彰化周三起施打高端！葉彥伯：預約近100%　應不會有爽約劑產生

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣預約高端疫苗民眾有3萬3301人，衛生局從明(25)日起至28日接種，但國內從23日正式開打已出現至少3例施打後身體不適，今日又傳出一名網路專欄作家(56歲)施打後不幸身亡。彰化民眾是否會因此卻步、產生緩打潮？衛生局長葉彥伯表示，高端疫苗預約人數接近100%，應該不會有爽約劑產生。

▲彰化縣政府8月24日線上防疫記者會。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

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彰化縣政府指出，65歲以上人口有21萬5510人，已接種有16萬6081人，接種率77.06%，50歲以上總人口數48萬4654人，累計已接種30萬6769人，接種率63.30%。

中央配發高端疫苗，第一批8月20日已經抵達有2萬8841劑，第二批有9360劑將於明日配送，意願登記的民眾有4萬5111人，陸續已完成預約民眾有3萬3301人，其中65歲以佔千人，其餘大部分為50歲以下，泰半都是中年人。

彰化縣衛生局統一於25日至28日施打，如果民眾在預約時間沒有到場，那還可以施打，葉彥伯強調，只要疫苗還在，如果真的個人有特殊情況，一定會幫民眾保留，彰化疫苗預約百分百，高端疫苗屬單劑，不會有殘劑產生，如果產生「爽約劑」，還要進一步照中央指示辦理。

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