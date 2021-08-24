彰警新局長吳坤旭接任　王惠美：到彰化都會升官

▲彰化縣警局長交接。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警局今天舉行局長交接典禮，局長許錫榮陞任內政部警政署警政委員，彰化縣治安重責由新北市政府警察局副局長吳坤旭接任，由警政署副署長李永癸監交，縣長王惠美表示，到此赴任的局長都能有非常好的成果，且都有升官的機會，這是縣民的驕傲，期許從彰化歷練出去的局長們都能夠步步高升」。

王惠美表示，許錫榮本身是彰化芳苑子弟，過去在位期間表現優異，任內督屬協尋失蹤人口、掃蕩幫派犯罪組織，瓦解不法暴力黑幫，成為全國警察機關標竿學習模範。吳坤旭，中央警察大學47期畢業，臺北大學犯罪學研究所碩士畢業，宜蘭礁溪人，經歷相當豐富。

李永癸指出，吳坤旭經歷相當豐富，尤其是外勤單位的特別督導執行，都能夠圓滿達成任務，並有領導協調能力，在領導協調能力特別強；同時也提出當前警察工作維護治安及精準疫調等等多項重點。

吳坤旭表示，警察最重要的工作是治安，另外，還包括交通及為民服務等等，治安是社會的根本，要讓人民安居樂業，治安一定要好，首要一定要帶著警察局所有的幹部，將治安工作做好，未來會朝著這個方向來做，全力以赴，做好警察份內應該做的事情。



►威力彩衝27億！101大樓80萬包牌「不講武德」女大生自爆中二獎4679萬？

►艾瑪絲「強健養髮精華液」才209元 滿888再折100、稀疏髮有救