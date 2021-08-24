大叔走出全聯突昏倒！勇醫聽呼救聲衝出診所CPR15分鐘救回

▲彰化男剛走出全聯，就因身體不適突然昏倒。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮、林冠吟／彰化報導

彰化21日上午10時許，有民眾通報一名50歲的馬姓男子剛自全聯購物出來，就因不明原因當場倒地失去意識，旁邊的熱心民眾見狀，立即衝到一旁的鄭光人診所向醫師求救，鄭光人也緊急衝出對該名民眾實施CPR，直到消防隊到場接手，送往彰化基督教醫院急救；目前男子已脫離險境，轉入一般病房。

據了解，該名50餘歲的馬姓男子剛採買完用品，自全聯走出，竟突然昏倒在門口，民眾見狀緊急向一旁鄭光人診所求助，大喊「醫師！醫師！有人昏倒，趕快來急救！」，鄭光人聽到呼救聲後，也趕緊放下手邊工作，緊急上前對其處置。目擊民眾指出，醫師對其處理完後，馬男才好像有呼吸的現象，直到救護人員到場接手處理，他也表示，雖然他不認識鄭光人，也沒看過他的診，但仍狂讚鄭光人「仁心仁術」、「感謝有您」。

鄭光人事後也表示，當下對其緊急施作CPR餘15分鐘，直到救護人員到場接手，讓他感到相當疲憊，且這15分鐘都維持半蹲姿態，但他一面做，一面觀察那昏倒的人，確認其慢慢恢復呼吸、心跳，不久看見他腳也動了，才讓他放心不少。

▲馬姓男子送醫畫面。（圖／民眾提供）



而該名昏厥男子的家人也在當天下午向鄭光人道謝，感謝其對男子的急救，才讓他撿回一條命；此外，彰基也指出，男子因心肌梗塞而突然昏厥，已在23日進行心導管手術，目前復原狀良好，已轉進一般病房治療。