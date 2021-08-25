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網傳9月內閣改組「鄭上蘇下」　費鴻泰：要選總統先為選舉佈局

▲▼國民黨立院黨團今天舉行「帕運國手選、訓、獎，比照奧運行不行？」記者會。費鴻泰,鄭正鈐（圖／記者呂晏慈攝）

▲國民黨立院黨團總召費鴻泰。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

近期一則「9月內閣改組」名單在政壇瘋傳，點名桃園市長鄭文燦將接任閣揆、屏東縣長潘孟安出任內政部長、基隆市長林右昌任交通部長、總統府前秘書長蘇嘉全任海峽兩岸交流基金會董事長等，但遭總統府駁斥為不實訊息。國民黨立院黨團總召費鴻泰25日受訪說，奉勸民進黨不要把內部人士調動拿來配合2022或2024年選舉。

對於網傳這份名單，是否是為佈局2022年地方選舉甚或2024年總統選舉，費鴻泰說，現在離2022年九合一選舉只有1年多一點，要佈局的話，應該要提前半年半黨內初選，而縣市首長任期也只剩1年，如果有人要選總統，離現在還有兩年時間，當然會為了選舉提早佈局。

不過，費鴻泰也說，奉勸民進黨，所有政務官、常任文官都有制度，不要把這些位子的內部人事調動拿來配合選舉；至於內閣是否需要改組，他認為，現在行政院長蘇貞昌領導的內閣團隊乏善可陳，需要改組。

民進黨立委鄭運鵬則透過臉書表示，內閣改組是謠言，他不會受訪助燃，不過這份名單肯定鄭文燦兩任將桃園建設得很好，雖然是謠言，但是背後有肯定鄭文燦的元素。

鄭運鵬說，對任何現任總統、執政黨最有利的狀況，就是讓內閣穩定做事，執政面臨困境又無法解決，才需要大改組；但是大改組，不代表狀況會變好，他的觀察是，「蜜月期後，變成了看守內閣的機率比較高。」

鄭運鵬直指，台灣民主化以來改組經驗血跡斑斑，台灣如此，其他民主國家也一樣，蘇揆從2019年開始，已經協助國家渡過好幾波危機，民進黨沒有理由不信任他的能耐，更何況確診數已經穩定降到個位數的現在。

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