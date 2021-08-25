帕運台灣隊接棒出征「奪牌獎金差5倍」　費鴻泰籲選訓獎比照奧運

▲國民黨立院黨團舉行「帕運國手選、訓、獎，比照奧運行不行？」記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

東京帕運24日晚間8時舉行開幕儀式，但相較奧運奪牌選手獎金額度，帕運選手奪牌獲得獎金僅其5分之1，且不能領取月俸，引發國人關注。國民黨立院黨團總召費鴻泰25日表示，應該修正《運動產業發展條例》納入身障選手培訓，「身心障礙選手的待遇應該比照非身心障礙者，就從帕運選手獎金做起。」

根據現行《國光體育獎章及獎助學金頒發辦法》和《績優身心障礙運動選手及其有功教練獎勵辦法》，奧運金牌獎金為2000萬元、銀牌700萬元、銅牌500萬元；第4名300萬元，第5、6名150萬元，第7、8名90萬元；至於帕運國光獎金則在去年加碼，金牌從240萬元提升至400萬元，銀牌維持144萬元、銅牌84萬元，第4名48萬元、第5名30萬元、第6名18萬元。但兩者的獎金仍相當懸殊。

國民黨立院黨團今天上午舉行「帕運國手選、訓、獎，比照奧運行不行？」記者會，費鴻泰表示，運動員需要長期培養、訓練和資助，相對美國有奧運委員會、也有帕運委員會，台灣奧運獎金比帕運高出5倍，且前者還可以選擇月領，呼籲應該讓帕運得牌選手也能公平享有月俸，「帕運選手受的待遇應該跟奧運選手是一樣的」。

費鴻泰提出4點呼籲表示，應該修正《運動產業發展條例》納入身障選手培訓，重新檢討身心障礙選手選、訓、就業機制，鼓勵優秀選手以企業或公股行庫協助培訓，且帕運前三名應該比照奧運方案，可以選擇月領。

國民黨團副書記長鄭正鈐說，奧運獲得國人高度關注，而現在帕運也正在進行中，台灣代表團共有10名選手參賽，帕運的精神在於希望不分族群、身份、條件，都可以得到公平的對待，希望修正獎金制度，給予帕運選手公平的對待。

國民黨立委葉毓蘭補充，如果教育部認為無法以現有經費補足帕運、奧運獎金差額，衛福部應該挺身而出，讓帕運選手也可領取月俸，或者由國營事業資源挹注，保障帕運選手也能和羽球選手戴資穎等人一樣，擁有同樣的栽培及保障。