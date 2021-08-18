核二廠「滑椅子撞到」跳電沒檢討報告　曾銘宗：台電董座下台

▲國民黨立院黨團舉行「台電頻跳機，反省能力也跳機？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

核二廠2號機上月27日發生急停，原能會調查結果竟是控制室內值班人員閃避清潔人員，移動椅子時不慎碰觸開關的壓克力保護罩，導致主蒸汽隔離閥關閉。為此立院經濟委員會上周赴核二廠考察，國民黨立院黨團18日痛批，考察已過9天台電卻未提出檢討報告，是藐視國會監督，並指經濟部長王美花、台電董事長楊偉甫在這個位子上「實在是不恰當，該負的責任一定要負」。

國民黨立院黨團今天舉行「台電頻跳機，反省能力也跳機？」記者會，費鴻泰表示，今年已經發生513、517停電，核二廠7月又發生急停事故，上周楊偉甫允諾一周內提出檢討報告，至今已經過了9天還沒有看到，顯示台電藐視立法院的監督，作為管理階層的經濟部也不負責任，同時預告立法院經濟委員會下會期將成立台電跳電當機調閱小組。

國民黨立委曾銘宗表示，台電是100%國營事業，但去年虧損900多億、今年虧損400多億，顯示其經營不善，還一再發生重大工安事件。他要求，台電的檢驗報告必須經過會計師或者第三方認證，證明它的真實性，楊偉甫也要為這次工安事件下台負責。

國民黨立委林奕華說，若是過去發生核二廠機組急停的類似事件，除了台電要提出嚴謹的報告外，原能會也必須組成專家小組，確定事發原因、如何改善，這件事情人員懲處事小，核電安全事大，不能接受行政院超過1周以來用傲慢的態度面對立委的監督，原能會必須負起監督查核的責任。

▲國民黨立委曾銘宗（左）說台電董事長應下台負責。（圖／記者屠惠剛攝）