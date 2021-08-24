「5萬教師被迫獻出手臂打高端」　林為洲：沒疫苗可選

▲林為洲曝教師沒疫苗打、變相被逼迫打高端現況。（圖／翻攝林為洲臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

開學日逐漸逼近，教師是否能及時施打疫苗成為朝野關注的熱門議題。國民黨立委林為洲24日於臉書發文表示，目前還有5萬9146名教師及教育相關工作人員仍在苦等疫苗，因高端為第六輪疫苗接種的主力，等於是變相被迫打高端。

林為洲表示，因教師疫苗施打率慢半拍，校園的防疫措施恐成防疫隱憂。他質疑，行政院長蘇貞昌曾保證開學前一定讓所有教師施打疫苗，結果如今看來，承諾隨波逐流。

林為洲強調，截至8月16日，包含高中以下、幼兒園、課照中心教職員的學校造冊人數為37萬3,696人，已有32萬7,991人接種第一劑疫苗，補習班工作人員造冊人數為7萬3,637人，疫苗接種人數則為6萬0,196人。換算下來「還有5萬9146名教師及教育相關工作人員仍在苦等疫苗」。

林為洲批評，目前國際疫苗稀缺，政府購買的疫苗到貨時程宛如陳時中的獨角戲，千篇一律的「努力爭取」，任由人民猜測和揣摩。他質疑，BNT預計要9月中才能來台，使高端成第六輪疫苗接種的主力，未施打疫苗的教師恐別無選擇，被迫獻出手臂。

林為洲表示，他已提出專案質詢，要求行政院必須確保教師有疫苗選擇權，不得變相逼迫教師施打高端。

文末林為洲也建議，對於接種第1劑疫苗未滿14日或尚未接種疫苗的教職員工，在開學後須提供3日內快篩或PCR陰性證明的規定。無法接種疫苗並非他們所願，政府也應扛起職責，除現有快篩試劑的補助外，也應全額負擔PCR的費用，不該讓教師獨自面對。