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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

五倍券首推「家戶綁定」曝光！上限5人　最快後天拍板通過

▲▼2020,經濟,消費,振興券,三倍券,行政院,壹仟變參仟。（圖／記者周宸亘攝）

▲行政院2020年推出的振興三倍券。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

隨著疫情趨緩，行政院規劃五倍券方案振興疫後經濟。今年不只全民可以免費領，更進一步推出「家戶綁定」，讓民眾領券、用券更方便靈活。政院官員表示，五倍券方案最快26日行政院會通過後對外說明；至於適用電商的部分，目前還在討論中。

對此，政院發言人羅秉成表示，目前政策方向已定，秘書長已經在與部會就相關方案進行整合，完整的話會盡速對外說明。

根據行政院規劃，五倍券預計在10月推出，總計10張，內含3張1000元、2張500元、5張200元；且比照去年的三倍券，擁有國幣等級的防偽能力。至於選擇數位券的民眾，則可綁定信用卡、電子支付、悠遊卡或一卡通等電子票證。

而為了讓五倍券的使用更靈活，政院此次也推出「家戶綁定」方案，讓人人可領的五倍券使用效益可以最大化，如行動不便的長者或是嬰幼兒等，可讓家人代為運用。此次提供家戶綁定的選擇，預計上限為5人。

根據規劃，紙本五倍券，代領者一次可以代領4份，等於包含代領者，1個人一口氣最多可領5份五倍券。代領地點預計在超商與郵局，需要攜帶身分證或健保卡才能領取。

至於數位券部分，一個帳戶綁定上限為5份數位券；歸戶方式則是透過讀卡機或超商多功能事務機，插入健保卡進行綁定作業。

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