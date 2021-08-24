非洲豬瘟入台誰該負責？　賴士葆諷：蔡政府一向說負責後就沒下文

▲賴士葆。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

農委會近日查獲一名越南籍女子走含非洲豬瘟病毒的肉品，總重量逾71公斤，由於破口出在專責航空包裹的機場X光機掃描作業，閣揆蘇貞昌昨突襲視察並現場怒飆海關近10分鐘。對此，國民黨立委賴士葆不埋單，重提3+11爭議及154隻走私貓安樂死事件，並批評，政務官說的負責是要下台，但蔡政府的官員一向就是出一張嘴表示負責，其他就沒下文了。

賴士葆24日在臉書表示，「不要說蘇貞昌震怒飆罵關務署，所有人看了也很想加入飆罵的行列，因為已經不知道多少次聽見行政院一再宣揚守住非洲的豬瘟入侵台灣，表示這是很了不起的政績亮點，現在被檢舉出現破口」。

他說，而讓人生氣的是，所有的豬肉及加工熱狗、月餅、肉鬆等，賣出去後的流向是可以查的，但問題是已經流入家戶、小吃店、加工廠，甚至早已吃下肚子，「你我都可能吃到，政府承諾的食安在哪裡？」

賴士葆提到，蘇貞昌過去不僅到機場檢查防疫作業，也跟總統蔡英文吃滷肉飯秀，表示守住非洲豬瘟，甚至還特別表示機場增加X光機和人力，讓檢查加快。結果，現在關務署說貨運量大，難以提高查驗，若有夾藏，X光機也無法揪出；更荒唐的是，現在的法令竟形同虛設，這家業者有41筆違規紀錄，但是只要繳清罰款就可以繼續營業，不知行政官員所司何事？

賴士葆批評，3＋11防疫破口，衛福部長陳時中說他負責；154隻走私貓被安樂死，農委會主委陳吉仲說他決定他負責。政務官所說的負責就是應該要下台，非洲豬瘟破口誰負責都無所謂了，因為蔡政府的官員一向就是出一張嘴巴表示負責，其他就沒有下文了，當然更沒有下台那麼一回事了。

▼賴士葆24日臉書發文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／賴士葆）