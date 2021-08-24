彰化160店買到非洲豬瘟貨　扣20kg越南豬肉半成品送驗

▲衛生局前往越南食品連鎖販賣店，張貼標示，提醒外國民眾勿透過包裹等方式進口疫區豬肉相關產品。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

新北新莊越籍婦人走私具有非洲豬瘟病毒的越南肉製品，其中也包含月餅，在彰化引起譁然，不僅移工及外配們擔心，就連業者也憂心如焚，《ETtoday新聞雲》前往1間販售越南連鎖商店直擊，業者說，衛生局上午也前往店家貼公告了，還好她都使用「台灣豬」，或合格進口的越南豬肉製品，已都跟同鄉一一解釋。

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這家連鎖店開在員林車站附近，開業已經3年多，專門以販售東南亞食品為主，冰櫃外標示「台灣豬」，內放置的肉製品有火腿也有餃類製品，還有來自胡志明市的肉類製品，來往的顧客群也都是越籍外配及移工佔大多數。

店長說，這2天店內電話快被打爆了，她聽到有同鄉走私「非洲豬瘟肉製品」也很擔憂，還好店內都是合格進口的豬製品，這一點倒是可以被外界檢視，衛生局上午也前往店前貼公告了，要消費者不用擔心。

據了解，彰化刑大，22日接獲中央通知後已會同衛生局農、業處，漏夜查訪約160多家相關業者，查出20公斤豬肉加工產品，其中也查獲一盒將近40顆滷肉月餅，全部送防檢局檢驗，並將相關可疑產品先下架封存。

彰化縣政府指出，如果檢驗出含有非洲豬瘟肉品，依規定要做銷毀，該產品為半成品，從越南進口，所以類似越南料理半成品的肉品，大多銷往線上社群軟體，目前確定比較有的是在越南商店，掌握4至5家左右，並持續清查中。

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