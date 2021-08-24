彰化家扶捐款創新低　網紅直播主「楠哥哥」豪捐100萬元

▲▼楠哥哥(後排穿黑色西裝)捐家扶100萬元。（圖／彰化家扶提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

累積30多萬名粉絲高人氣，網紅直播主呂紹楠「楠哥哥」，也是在地鞋業富發牌古著鞋總經理，得知彰化家扶這2年來因疫情關係設攤義賣停擺、捐款嚴峻，本著關心在地弱勢兒少，今(24)日以個人名義捐款100萬元送達彰化家扶。

「楠哥哥」是2018年崛起速度最快的直播主之一，伸港在地人，無論富發牌所生產的鞋子與網路直播的產品，短短兩個月內，單場總觀看人次就從百位數跳到30萬，他只有一個堅持，要販售的產品需要是台灣在地製造，也是在地打響「Made in Taiwan」家喻戶曉的傳奇人物。

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▲楠哥哥曾扮家暴婦。

楠哥哥表示，近2年來大家都深受疫情影響，富發牌的業績掉了近8成，直播也減少許多購買的顧客。但知道弱勢孩子一樣需要大家的關心與幫助，而且也即將開學了，希望自己的一份小小心意能夠照顧更多偏鄉若的家扶兒。

家扶主任王震光說，去年彰化家扶428兒童保護社區大型宣導時，感謝楠哥哥主動擔任志工扮演受家暴婦女，對家扶推動扶幼工作及兒少保護工作不遺餘力。今年疫情更加嚴峻，許多活動都停擺，也無法拜訪資源及設攤義賣，捐款人更因為收入驟減或是不敢外出。

王震光指出，自今年5-8月中旬，家扶幾乎門口羅雀，在沒有收入情況之下但是全彰化縣將近3600名家扶兒持續需要生活、升學、醫療及急難….等種種，感謝伸港鄉民代表陳聿琦的引薦資源，更感謝富發牌與楠哥哥雪中送炭。

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