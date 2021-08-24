▲基隆第1屆「臺灣燈塔教育節」，林右昌籲後疫情時代素養教育。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

開學倒數一週，後疫情時代親師生如何因應及面對108新課綱的挑戰，基隆位於台灣頭，今年舉辦第一屆「臺灣燈塔教育節」素養導向教育博覽會，期作為臺灣教育路上的燈塔。林右昌表示，基隆市自5月中停課以來，停課但不停學，健全各項線上教學軟硬體，提供優質的師資設備協助孩童學習，面對後疫情時代來臨，自主學習與素養教育變得更加關鍵。

林右昌表示，透過第一屆「臺灣燈塔教育節」舉辦，協助教育工作者獲得充分的軟硬體資源進而實踐，本活動不僅僅是辦給基隆在地親師生，更要讓全國民眾都可以參與，因此在9月11、12日舉辦線上論壇，目前報名參與人數已超過2000多人。

▲基隆市自5月中停課以來，停課但不停學，面對後疫情時代來臨，自主學習與素養教育變得更加關鍵。

台灣大學葉丙成教授則以線上方式出席記者會，葉教授說，素養教育正是後疫情時代的教育方向，疫情讓我們更加深刻地感受到世界的不確定性越來越大，因此我們要培養的是解決生活困難的能力，在停課不停學期間，我們可以看見台灣教師的創新力、應變力、與協作力的潛力，讓許多國家十分驚豔，後疫情時代也應有更多元樣貌的翻轉課程。

教育處副處長陳淑貞表示，素養教育正是強調關注學習與人、與生活的結合，讓孩子具備能夠面對未來的知識、能力以及態度。第一屆臺灣燈塔教育節的重點，除線上免費提供教師師培課程，包括收錄62所基隆學校特色課程，精選40組以上素養資源及線上工具。

陳淑貞說，於9月11及12日舉辦線上論壇，邀請葉丙成、王政忠、薛喬仁、唐鳳父親唐光華、藍偉瑩、許芯瑋、曲智鑛、基隆星濱海港學校創辦人林書豪、基隆在地亮點教師林季儒、王嘉萍等著名的跨界教育領袖與實踐者線上分享，讓社會大眾有一處理解、共創、交流「108新課綱」的舞台。相關資訊請上「臺灣燈塔教育節」歡迎大眾上網查詢。

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