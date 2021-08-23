把媽媽趕出家門、拉扯員警衣領　逆子判拘40天

▲邱姓男子不滿員警前來調查其和母親的家庭糾紛，竟怒揪員警衣領，造成員警頸部和左腕擦挫傷。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫 pakutaso）



記者林冠吟／基隆報導

基隆一名邱姓男子今年2月因故和母親發生衝突，竟直接將母親趕出家門，母親向里長求救並請里長報警協助。員警獲報到場後，欲找邱男調查，邱男一聽和母親有關，拒絕回應並關上大門，被員警用腳抵住，卻慘被邱男拉住衣領，直到員警對其噴防衛噴霧，才讓邱男放手。基隆地院審理後，依妨害公務，判邱男拘役40日，得易科罰金。

邱姓男子今年2月因故和母親發生爭吵，一氣之下竟直接將母親趕出家門，母親無奈之下只好轉向里長求助，並委請里長報警。警方獲報到場後，向邱男調查其和母親的糾紛，卻讓邱男心生不滿，拒絕回應員警並將大門關上，被員警緊急伸腳抵住門檻，阻擋邱男關門，沒想到員警的舉動卻徹底激怒邱男。邱男憤怒的拉扯員警衣領，被員警喝斥後仍拒絕放手，直到員警對其噴防務噴霧後，才被迫放手，造成員警頸部和左腕部擦挫傷。

事後，邱男被依妨礙公務送辦。偵訊時，邱男坦承一切犯行。基隆地院審理後認為，邱男僅因不服員警前來調查其和母親之間的家庭糾紛，拒絕配合，在員警制止其關門時，出手攻擊員警，藐視公權力，行為失當，審酌其智識與經濟能力後，依對公務員依法執行職務實施強暴罪，判其拘役40日，得易科罰金。

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