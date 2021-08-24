雙北疫情重災區夾殺　林右昌防疫滿意度破八成一

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

近日民調公司針對縣市長施政及防疫表現滿意度，林右昌市長獲8成1基隆市民肯定，在20到29歲年齡層的滿意度更超過8成5，林右昌24日受訪時表示，基隆市6月底就開始「零確診」，這份成果屬於所有的市民朋友及防疫人員。

林右昌說，自今年5月爆發本土疫情以來，基隆市夾在「重災區」雙北市之間，可說是首當其衝，相關人力資源都相對匱乏，但基隆市表現非常優異，他特別要感謝所有市民朋友對於市政府的支持，還有所有的醫護警消防疫人員都出了一份力，讓基隆市才能在6月底就出現零確診，這份成果得來不易，也是屬於所有的市民朋友。

▲基隆率全國之先，徹底落實市場雙罩一套（口罩、面罩、手套）高規格防疫措施。

自本土疫情爆發以來，林右昌便喊出「防疫一體、同島一命」，呼籲大家團結一起挺雙北，也挺住台灣防線，基隆在林市長帶領下，更是用最高規格的防疫標準，來守護基隆的防疫陣線。

林右昌強調防疫三大重點，就是個人健康管理、疫苗施打及場所管理。他看到傳統市場防疫問題，率全國之先，徹底落實市場雙罩一套（口罩、面罩、手套）高規格防疫措施，從預防性休市、縮減入口，實聯制量體溫，身分證尾數分流，攤商打疫苗，兩劑打完前每14天快篩，用盡一切防疫手段，目的就是要阻斷病毒傳播鏈，更獲中央重視成為全國市場防疫指引。

▲基隆市目前疫苗涵蓋率已突破4成。

林右昌表示，疫苗施打部分，基隆市目前疫苗涵蓋率，已突破4成，在本島縣市名列第3，65至74歲間長者疫苗施打率更在本島各縣市名列第一，林右昌市長細心照顧到長者的需求，秉持一定打得到，不用排隊也不用預約，更貼心提供專屬公車、計程車及復康巴士協助長者前往施打，亦獲長者高度的滿意。

林右昌說，9月1日開學在即，許多家長及教師關心，開學後孩童及教師的健康安全，基隆市更是超前部署、完善規劃。早在7月中，市府即安排基隆市幼兒園、國小、國中、高中、補教業者之教職同仁施打疫苗，預計本周疫苗涵蓋率將可達到99%以上。

所有的防疫措施，基隆市政府是以高標準的態度應對，林市長感謝這段時間大家的努力，更感謝市民朋友的支持，讓基隆能持續「加零」並穩健地往正常生活邁進。

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