黃偉哲視察亞太國際棒球訓練中心二期工程進度　打造棒球成台南城市品牌

▲台南市長黃偉哲與市議員王錦德、郭清華、李中岑、黃麗招前往台南亞太國際棒球訓練中心第二期工程工地視察。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為打造台南市成為國際「棒球城市」並推廣棒球運動，台南市政府興建亞太國際棒球訓練中心，第一期少棒球場已於2019年7月完工啟用，並讓第五屆U-12世界盃棒球錦標賽賽事順利進行，目前正辦理第二期統包工程，已先行完成兩座內野練習場，進度超前。

台南市長黃偉哲十分重視重大工程的品質與進度，24日特地與市議員王錦德、郭清華、李中岑、黃麗招前往棒球訓練中心第二期工程工地視察，期勉施工團隊能繼續努力，無縫接軌解決介面困難，並確保工程如期如質完工啟用，讓台南市棒球精神成為城市品牌。





市長黃偉哲表示，台南亞太國際棒球訓練中心第二期統包工程，為南市府重大工程，期間歷經施工過程中的各項考驗，在面對現今大環境條件不佳、台商回流設廠、離岸風電政策推動執行及台積電擴廠等需求，造成工資、原物料上漲且缺工、缺料嚴重的情形下，再加上COVID-19疫情仍未消停，除要做好工地防疫還需積極維持工程進度，實屬不易。





今日黃偉哲視察時，巧遇安順國中棒球隊及青棒選手約20位在現場練習，並由城市棒球隊及統一二軍選手指導，當場見證2019第五屆WBSC世界少棒錦標賽啟用之少棒主、副球場。

黃偉哲表示，亞太國際棒球訓練中心是我國最全面、完整的棒球比賽與訓練的複合式棒球訓練場地，希望能夠提供選手安全的訓練場地，未來也能在該場地舉辦各項國際棒球賽事，建立台南市的城市品牌並提高城市能見度。





黃偉哲指出，未來二期工程完工，亞太國際棒球訓練中心全部啟用後，不但可增加鄰近居民活動空間，均衡都市發展，提升土地利用價值，並能有效穩定周邊地區長期經濟發展，且可創造當地具生態、環境、景觀及提供市民朋友來此打卡欣賞新地標，帶動安南區之發展，更進一步將棒球運動推廣至全國，乃至發展達到成為國際棒球城市的願景。





工務局表示，第二期統包工程先行完成的兩座內野練習場，位於少棒與成棒球場間，建置完整之內野區域外，搭配園區既有綠化植栽景觀設計，除呈現「力與美」的視覺饗宴外，還兼備提供選手於實戰比賽前進行守備及打擊訓練場區風格，十分亮眼。第二期統包工程，將陸續於2022年底完成內野觀眾席3000席的成棒副球場及室內外投打練習場，2023年則完成內野觀眾席15000席、外野觀眾席10000席的成棒主球場，總工程經費約19.35億元。

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