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黃偉哲感謝企業捐贈10萬支1cc空針　精準抽取疫苗劑量造福市民

▲宏明工業總經理王秋明，捐贈台南市10萬支的1cc空針，由台南市長黃偉哲代表受贈並頒發感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲宏明工業總經理王秋明，捐贈台南市10萬支的1cc空針，由台南市長黃偉哲代表受贈並頒發感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為使疫苗發揮最大可利用量，提升台南市民群體保護力，宏明工業總經理王秋明，透過台南市工商發展投資策進會副總幹事陳宗明的媒合，捐贈台南市10萬支的1cc空針，讓疫苗用量更精準，提供更多市民接種。

捐贈儀式於永華市政中心東哲廳舉行，台南市長黃偉哲代表受贈並頒發感謝狀，期盼各界拋磚引玉，齊心抗疫，民眾儘速恢復常態生活。

▲宏明工業總經理王秋明，捐贈台南市10萬支的1cc空針，由台南市長黃偉哲代表受贈並頒發感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，現在疫苗是價比黃金，能讓疫苗好好被利用，是功德無量；感謝宏明工業的捐贈，協助台南市第一線醫護人員能夠精準地抽取適當的劑量，讓每一瓶的疫苗發揮最高效率，提升疫苗施打的效益，造福更多的市民。

黃偉哲並進一步補充說明，台南市疫苗的施打效率為10.8，是全台灣第一，也就是指台南市每10針可以多擠出0.8針，如果以10萬針來算的話，就可以多擠出8千針，黃偉哲說，由於台灣疫苗普遍的數量是比較少的，因此每一劑疫苗都非常寶貴，感謝宏明工業所捐贈1cc的空針，相信能幫助南市疫苗施打效率衝更高。

宏明工業總經理王秋明也表示，關心疫情，捐贈空針是他做為一個市民的小小貢獻，感謝南市府及第一線醫護的努力，有捐贈機會，他義不容辭，也希望今日捐贈能有拋磚引玉的功能，吸引民間企業一同用行動力為台南、為台灣加油努力。

台南市工商策進會副總幹事陳宗明也表示，1cc的空針能有效讓疫苗使用率提升至110-120％，愈細針筒就能愈精準的讓每一滴疫苗被妥善利用，對於提升防疫量能有正面效果。

黃偉哲最後也提醒所有的市民朋友，施打疫苗雖能降低感染重症的機率，但防疫工作仍不可鬆懈，外出確實佩戴口罩、多洗手、保持安全社交距離，共同落實防疫作業，讓台南市成為健康安全、大家放心旅遊的安心城市。

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