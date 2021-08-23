台南購物節登場好禮優惠獎不完　黃偉哲：請利用五倍券來台南健康行

▲台南市長黄偉哲將整合轄內各商圈、觀光工廠、百貨公司、量販店、飯店旅宿等業者推出優惠方案，鼓勵市民朋友將五倍券留在台南消費，更歡迎全國民眾到台南旅遊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



新冠肺炎疫情重創各行業，行政院拍板今年將再度發行振興卷，為爭取中央振興五倍券商機，台南市長黄偉哲23日購物節宣布起跑，將整合轄內各商圈、觀光工廠、百貨公司、量販店、飯店旅宿等業者推出優惠方案，鼓勵市民朋友將五倍券留在台南消費，更歡迎全國民眾到台南旅遊。

市長黄偉哲表示，第11屆台南購物節，除了可以買到台南好物之外，還有大獎獎不完，今年為了回饋消費者，大獎不但有Lexus及TOYOTA的油電車之外，也有台南在地的光榮，宏佳騰智慧電動機車，希望能吸引大家來台南參與台南購物節，感受在地的台南人情味，他歡迎大家利用五倍券來場台南疫後健康行，對今年的銷售總額他非常有信心。





經發局長陳凱凌說，去年台南購物節發票登錄金額突破66.7億，比2019年的20.8億元，足足增加3倍多，帶動整體經濟效益更超400億元，今年因防疫考量，將舉辦第一屆台南直播主選拔賽並以全城購物1+1的概念，推出多種優惠促銷活動，藉由輔導實體店家數位轉型與培養具台南特色的直播主，將台南的各項特色推薦給全國民眾，經過三級警戒期間在家防疫後，預期將有一波報復性的消費力，希望今年發票登錄金額能突破30億元的目標。





台南除了是購物天堂，更是夢想摇籃，今年特別舉辦第一屆台南直播主特色選拔賽，除了選出台南直播主外，更重要的是行銷台南特色商品，打造好吃、好玩、好買又有看頭的台南購物節，歡迎全台民眾來台南購物消費並登錄發票抽大獎，記者會上黄偉哲與藝人謝京穎透過直播方式共同銷售台南文旦禮盒、觀光工廠驚喜箱及應景的中秋特惠組合等眾多台南好物，為購物節全力衝買氣。





2021台南購物節正式起跑，消費者只需憑8月23日起至2023年2月10日間營業稅設籍於台南店家所開立的發票，或於台南好物與台南便利送網站上消費(系統將自動發送序號)，憑發票或序號可至2021台南購物節活動官網（https://tainanshopping.tw）登錄抽獎，單筆發票最多可獲100組抽獎序號，獎品總價值超過400萬元，歡迎市民共襄盛舉。立法委員賴惠員，市議員蔡淑惠、周麗津、林美燕、沈震東、吳通龍、李啟維、穎艾達利（Ingay Tali）也親自出席記者會共襄盛舉。

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