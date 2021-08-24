全國最美新化果菜市場9月完工　黃偉哲盼成南台灣果菜批發中心及旅遊亮點

▲台南市大型公共建築「新化果菜市場」，即將於9月中完工，黃偉哲24日前往視察施工情形，（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市大型公共建築「新化果菜市場」，在各界矚目下即將於9月中完工，黃偉哲24日前往視察施工情形，目前工程進度約97％，尚有屋頂植栽、裝修及鋪面等工程正在進行，預計明年6月營運，黃偉哲要求市場的交通動線完善通暢，在營運後提供交易商及農友舒適良好的交易環境，並成為觀光旅遊新亮點。



市長黃偉哲表示，新化果菜市場工程進度已達到97.43％，除了面積比舊場大將近50％外，最重要的是兼具旅遊觀光、食農教育及地方創生功能，相信未來一定成為台南的新亮點，尤其新場獲得綠建築認證，可作為學校戶外教學或新化觀光的新景點，甚至結合左鎮化石園區、山上花園水道博物館連成觀光軸帶，相信會吸引許多國人朋友前來，保證流連忘返。





農業局指出，舊有新化果菜市場因腹地小，緊鄰學校、住宅區，發展性受阻，經評估後辦理遷移，由李麗如建築師事務所與荷蘭MVRDV事務所跨國合作設計，總經費8億2500萬元（中央款2億6950萬元、市款5億5450萬元、促參獎金100萬元），遷建工程於2019年2月22日開工，歷時2年多將於今年9月中完工。





工程包含交易場主建物、辦公大樓、公共停車場、滯洪池、汙水處理廠、垃圾處理場及公共停車場874格停車位，並規劃164攤蔬果攤及20攤餐飲攤，將可解決原果菜市場市集噪音、停車空間不足、交通壅塞及環境清潔等問題。



為打造現代化果菜市場及提供全方位服務，李麗如建築師事務所為１公頃屋頂設計流線型丘體綠化，為設計中的最大亮點，市場內空間採大挑高、大跨距，通風照明良好，出入口人車分流，進卸貨動線順暢，機能區位清晰易辨識，顛覆以往傳統果菜市場的印象。





目前新化果菜市場已取得綠建築及智慧建築雙證書，未來將是一座綠色環保市場，並榮獲「2019 DRIVEN x DESIGN香港設計獎」銀牌獎，啟用後將成為台南觀光與生活新亮點。



黃偉哲進一步表示，新化果菜市場完工後將引進現代化資訊拍賣設備及建置冷藏區，正式營運後可望成為南台灣重要的果菜批發中心，又因鄰近國3、國8及台20線，將作為農產品交易、運輸南來北往的重要樞紐，提升台南農產的競爭力。





24日視察包括副市長戴謙、農業局長謝耀清、建築師李麗如、廖慧昕及立委吳思瑤與市議員林志展、林志聰等貴賓均到場。

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