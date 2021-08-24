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批「鍵盤科學家」見死亡就帶風向　律師怒：停止消費死者很難？

▲▼ 56歲專欄作家殞命！「一家三口都打高端」。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲56歲專欄作家接種高端疫苗，隔天早上猝死。（圖／翻攝自當事人臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

高端疫苗昨（23）日開打，一位專欄作家接種後，今日被家人發現死亡，消息爆出後，卻有人幸災樂禍。律師林智群忍不住嘆「停止消費死者很難嗎？」點名「舉著科學大旗、說高端疫苗沒三期有風險的人」，現在看到死亡案例，馬上把科學拋到腦後，直說跟疫苗有關，「這種科學自助餐，真是令人大開眼界。」

林智群在粉絲專頁發文，提到這位作家死亡，而指揮中心指揮官陳時中指出「死因疑似心肌梗塞」，「然後一堆鍵盤科學家馬上跳出來說，就是高端疫苗導致死亡？」他直呼，在解剖結果尚未出來前，連醫師都不敢斷定，「那些見獵心喜帶風向的無臉粉專，到底哪來的勇氣跟厚臉皮講這種話？消費死者也不是這樣吧？」

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林律師表示，台灣去年施打流感疫苗，有4個人死亡，「一堆人言之鑿鑿，嚇得大家都不敢打，結果經過調查，發現死因都跟疫苗無關」，質疑嚇到不敢去打疫苗的人若染病死亡，這筆帳要算誰的？

他也直指，AZ跟莫德納都有出現過接種後死亡案例，「今天就有兩個是打莫德納後幾週死亡，那到底死因跟疫苗有沒有關係？就是科學說話了。」何況國外打3種疫苗，也個別有80至300例死亡案例，調查後發現跟疫苗沒關係，都是讓科學調查說話。

「那些舉著科學大旗，說高端疫苗沒三期有風險的人，碰到死亡案例，他們又把科學拋到腦後，言之鑿鑿說跟疫苗有關，這種科學自助餐，真是令人大開眼界。」最後林智群不忘hashtag「#停止消費死者很難嗎？」「#科學自助餐」。

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