陸姓作家接種高端後猝逝　趙少康：釐清死因前全面停止打高端

▲趙少康24日呼籲中央停止施打高端疫苗。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

記者蘇晏男／台北報導

一名陸姓網路男作家昨施打高端疫苗後身體不適，24日上午在家突沒有心跳，陷入昏迷，家人見狀緊急打119求救送醫，但仍回天乏術，至於死因是否與疫苗有關仍有待調查。對此，中廣董事長趙少康下午在臉書喊話，「停止打高端」。

趙少康表示，今天陸姓作家不幸身體不適，送至醫院前死亡，留下兩個孩子，聞之令人心酸。儘管陸男還無法確知是否因昨日打高端而猝死，但高端疫苗沒有經過三期人體試驗，和莫德納、AZ不同，本來就充滿疑慮，首日開打就發生不少狀況，加上一例死亡，安全性更令人產生懷疑。

趙少康說，本來有人敢冒險打高端，是傳說高端是次蛋白疫苗，雖然不知道對抗新冠肺炎病毒的防護力如何，但至少副作用較少，現在既然出現疑似致死病例，就算衛福部長陳時中猜測可能因心肌梗塞，但是否因高端疫苗導致心肌梗塞，仍應調查清楚。

趙少康強調，高端與莫德納、AZ不同，不應該為了袒護高端而穿鑿附會找理由開脫。在沒有確實查清楚陸姓作家死因之前，應全面停止高端施打，避免發生更多意外與不幸事件。

此外，趙少康還表示，既然BNT在9月中可以來台，中央流行疫情指揮中心應該開放BNT做為登記選項。