台南30多歲男打高端…「胸悶、長紅疹」送醫！衛生局：將持續關懷

▲高端疫苗23日開打，台南一名30多歲男子施打後出現紅疹、胸悶等症狀。（示意圖／記者李毓康攝）

記者林悅、戴若涵／台南報導

高端疫苗23日正式開打，桃園、高雄昨日一連爆出4名施打後不適的個案！24日上午一名曾施打高端疫苗的陸姓網路專欄作家身體也出現不適，到院前身亡。台南市則有一名民眾施打後出現胸悶不適的症狀，是否與施打疫苗有關，仍有待相關單位釐清。

經桃園市政府統計，桃園共有5.3萬人登記接種高端疫苗，23日一名30歲美國籍女性，接種後當場昏倒，清醒後拒絕送醫；一名47歲男子則是施打後喘不過氣，不久出現渾身癱軟、嘔吐等症狀，被送往醫治療；一名26歲女子疑似暈針，施打完畢過後倒地，一度失去意識，被緊急送醫急救。

▲高端疫苗施打首日，陸續傳出有民眾施打後出現不適的症狀。（圖／高雄市政府提供）

另外，高雄一名20多歲男子23日下午4時10分於科工館接種，於座位上休息10分鐘後，突然出現暈眩、意識不清等症狀，數分鐘後症狀有所緩解，但現場醫護建議他送醫觀察，所幸男子於23日傍晚已無大礙，並出院返家。

根據台南市統計23日共有1萬3097人接種高端疫苗，報到率為87％。一名30多歲男性24日上午施打後，出現紅疹及胸悶現象，經送醫治療，目前狀況也已經有改善了，衛生局表示，將會持續關懷其身體狀況。