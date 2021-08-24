咖啡買1送1、抽百萬名車！超商祭「福袋卡」搶先振興　限量40萬張

▲超商幫振興推「聰明消費福袋卡」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

隨著疫情逐漸趨緩，政府也宣佈拍板定案全民發放振興5倍券，為響應政策，超商也搶先祭出省錢小確幸，明（25）日起開賣「聰明消費福袋卡」，且每張卡享有3重優惠，包括最低220元的購物金、咖啡買1送1，再加碼抽購物金、百萬名車，限量只有40萬張，絕對要來試試手氣。

▲憑卡面QR-Code登錄活動頁面還可抽百萬汽車。

全家宣布推出「聰明消費福袋卡」，只要用2張百鈔就可輕鬆入手，每張卡通通享有3重優惠，其中，第一重就是購物金，最基本有220元購物金，立刻現賺10%優惠，依序再往上也有機會拿到240元、400元、2000元；第二重優惠為咖啡買1送1，每張卡都有Let’s Café單品美式及拿鐵買1送1優惠；最後還可憑卡面QR-Code登錄活動頁面抽萬元購物金及百萬名車1台，消費者絕對要趁機把握這波小確幸。

▲AirKiss9月13日前有「指定飲品第2杯10元」優惠。（圖／AirKiss提供）

另，手搖控也可以搶先喝一波小確幸，手搖飲品牌「AirKiss」至9月13日前限時推出「指定飲品第2杯10元」優惠，等於第2杯只要用10元就能喝到，活動品項為人氣「女王啵起乃」，是一款厚奶蓋飲品，選用台灣307烏龍茶作為基底搭配鹹甜厚奶蓋，讓人忍不住一口接一口，全門市通通享優惠，每人限購1組。

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