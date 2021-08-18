雞塊控注意！麥當勞「泰式新沾醬」限量開吃　蒜香味超濃還有辣

▲麥當勞推全新泰式香辣醬。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

吃雞塊就是要沾醬的鐵粉注意！麥當勞近日悄悄推出全新沾醬，有別於糖醋醬的酸甜口感，這次可是「泰式香辣醬」，選用辣椒醬作為基底加進蒜泥、糖漿，沾附在雞塊上大口咬下，先是入口的微甜感，接著竄出辣味還帶有濃濃蒜香，絕對要嚐鮮，即日起限量開賣、售完為止。

▲泰式香辣醬蒜香味十足。



▲泰式香辣醬數量有限、售完為止。

麥當勞的經典糖醋醬累積大批鐵粉，無論是沾雞塊、薯條都好吃，而繼日前搬出韓國期間限定「甜辣醬」、「肯瓊醬」後，這次又悄悄8月祭出限量「泰式香辣醬」，有別於招牌的酸甜系風味，這款新沾醬是以辣椒醬作為基底，搭配糖漿、蒜泥等佐料，聞起來可是有著濃郁的蒜香味，口感部分則是微甜、微辣，重點是蒜香味十足，喜歡的民眾絕對要把握機會吃一波，數量有限、售完為止，只要點選麥克雞塊餐皆可更換沾醬。

▲漢堡王宜蘭店推限定三星蔥華堡。（圖／業者提供）

另，漢堡王宜蘭店近日也驚喜推出限定「三星蔥華堡」，選用在地食材三星蔥切成蔥絲夾進漢堡當中，搭配經典火烤牛肉，以及番茄、酸黃瓜等新鮮蔬菜，大口咬下可是炸出濃郁青蔥香，罪惡到不行，且這顆限定華堡是全球首發，限定只在宜蘭店販售，8月27日前限時開吃。

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