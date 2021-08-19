快訊／蘇貞昌下令部會加碼　農遊、動滋、藝fun、客家券重出江湖

記者陳家祥／台北報導

隨著疫情趨緩，行政院規劃五倍券方案提振疫後經濟，幾經波折後也定調採「全民免費領」方向研擬。行政院長蘇貞昌19日在院會中裁示，請各部會從加碼的方向規劃運作，「包含去年很成功的動滋券、藝fun券、農遊券、客家券等，以過去經驗，好要更好，振興兼紓困」。

行政院19日召開例行院會。蘇貞昌在會中表示，今天能成功在90天內把防疫做到這樣的成果很不簡單，這是大家的努力。90天來從每天6、700例降到個位數；疫苗覆蓋率從不到1％，現在已經39％；疫苗抵達量從30萬劑到現在的1038萬劑，這是90天內大家一起努力做到的。

這次紓困4.0各部會都非常辛苦，以孩童家庭防疫補貼為例，光是這個補貼就有248萬人領受，發了248億的現金，「紓困4.0通通都是現金」，到目前已經協助1088萬人次，紓困現金發放也達1594億，「紓困發現金，早就在發了」。

「在大家的努力，台灣經濟成長創下11年來新高。」蘇貞昌說，在世界各國很多負成長狀況下，今年第一季9.27％、第二劑7.43％，上半年平均8.34％，主計總處預估今年GDP上修到5.88％，這是全國人民齊心合力對抗病毒帶來的成績。

蘇貞昌也向各部會表示感謝跟肯定，大家要有自信跟信心跟國人報告，一定戰戰兢兢、持續努力，讓台灣在對抗病毒創造第二次成功案例，一點都不敢掉以輕心，也不敢說已經成功，現在走到這階段，一方面要繼續對抗病毒守住疫情，一方面要讓經濟更好，且要把經濟成果分享給國人同胞，這時候準備發五倍券，正因為經濟成長好，把經濟果實分享給國人，民眾不必付1000元就可以領5000元的五倍券。

蘇貞昌強調，五倍券是有價證券等於現金，是限期使用的現金，會長高、長胖，業者跟地方政府會加碼。去年三倍券成功的經驗，讓我們更有自信推出五倍券，讓民眾不用付1000元都可以領到，去年的三倍券台灣2356萬人，就有2330萬人領取，包含剛出生的嬰兒都可以領，領取率超過98％，創造千億以上效益。

蘇貞昌說，這次五倍券不用付1000元，希望業者加碼、地方政府跟進，也請各部會從這方面規劃運作，包含去年很成功的動滋券、藝fun券、農遊券、客家券等，以過去經驗，好要更好，振興兼紓困。