挖開就有罪惡黑糖、煉乳流心餡！超商最新「甜點系冰品」一次看

▲超商最新冰品開吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

愛吃冰的要把握！超商最新「甜點系冰品」報到了，這次找來各大名店合作一共網羅了4款邪惡冰，像是吃得到芋頭、芋圓的奶綠雪糕，還有一挖開就能看見黑糖、煉乳流心餡的抹茶冰淇淋，全部都要嚐鮮，即日起在指定超商就能買到。

▲辻利茶舗有2款流心冰淇淋選擇。

全家祭出最新「甜點系冰品」，找來辻利茶舗、天仁茗茶、初鹿牧場合作，一共打造4款甜點冰，首推辻利茶舗的「辻利抹茶白玉黑糖流心」、「辻利抹茶煉乳紅豆流心」2款冰淇淋，使用宇治抹茶粉製成濃郁抹茶冰後，分別搭配黑糖蜜加QQ白玉、鮮奶煉乳加紅豆粒，每一口都能吃到三重口感，抹茶控不能錯過。

▲初鹿牧場也推芝士奶蓋煉乳冰沙。

另外是天仁茗茶招牌飲品「香芋奶綠」也化身雪糕冰，並特別加入芋頭、芋圓配料增添口感，最後是初鹿牧場的「芝士奶蓋煉乳冰沙」，是以芝士冰淇淋作為奶蓋結合煉乳，打造濃郁鹹甜香，冰沙則特別加入初鹿牧場鮮乳，還放了Q彈黑糖珍珠，堆疊豐富口感，趕緊衝吃一波。辻利抹茶2款流心冰至9月7日前享第2件6折優惠。

▲▼小7買得到韓國熊津黑芝麻年糕冰淇淋。



另，7-11近日也獨家引進韓國超夯的「芝麻年糕冰淇淋」，香濃綿密的冰淇淋撒上芝麻粒，大口咬下還吃得到QQ又扎實的韓國年糕，再搭配脆脆甜筒增添口感，可是讓人一口接一口呢，且至8月24日前還享任選買2送1優惠，芝麻控絕對要嚐鮮。

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