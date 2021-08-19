蔣萬安點名「這族群」被遺忘　呼籲全面盤點紓困再振興

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

政府規畫推動振興五倍券，國民黨立委蔣萬安主張「先紓困、再振興」，應該先將紓困4.0漏掉、排除的民眾及產業一一盤點，簡化紓困申請流程，從寬、從速發放，讓民眾及產業先能夠活下去，接下來再發放振興券。

蔣萬安表示，市場是城市的廚房，提供民眾每天的日常生活所需，但供應城市健康營養的蔬果批發商們，絕大多數被排除在紓困4.0之外，他們跟政府反映，卻一再被農委會、經濟部互踢皮球，求助無門。

蔣萬安說，昨日他與立法院的幾位委員，一同聽取攤商們的心聲，也向農委會主委陳吉仲、經濟部長王美花轉達他們的訴求。

他表示，受到疫情衝擊，餐飲業生意慘淡，連帶蔬果批發商也受到很大影響，因為餐廳沒顧客上門，就不會向批發商採買蔬菜，但批發商每天還是得正常營運；經過好幾個月的苦苦撐持，有攤商大哥跟他說「再這樣下去我們要去喝西北風了...」

他並認為，這不只是蔬果批發商的心聲，也是很多人的心聲，前幾天行政院長蘇貞昌說，振興五倍券會長高、長胖，還兼具紓困的效果，但紓困跟振興目的完全不同，採取的方式、達到的效果也不一樣，怎麼能夠混為一談？對於蔬果批發商，以及迄今仍無法營業的KTV業者等，「振興五倍券」能夠幫他們度過難關嗎？

蔣萬安呼籲政府「先紓困、再振興」，先將紓困4.0漏掉、排除的民眾及產業一一盤點，簡化紓困申請流程，從寬、從速發放，讓民眾及產業先能夠活下去，接下來再發放振興券，鼓勵民眾上街消費，政府不該再繼續一意孤行，早日回頭是岸。