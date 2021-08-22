竹山鎮振興經濟　特定店家消費滿百有機會開回百萬油電車

▲竹山鎮公所推「竹山歡樂購 好康獎不完」活動，花100元消費就有機會抽中油電汽車（下同）。（圖／竹山鎮公所提供）



記者高堂堯／南投報導

疫情漸漸趨緩，中央政府為振興經濟將推出5倍券，竹山鎮公所也推出「花百元抽百萬名車」的活動：從9月15日至明年2月13日止，遊客只要到竹山旅遊並在特定店家消費100元，就有機會抽中百萬油電名車，包括2台Toyota Corolla Cross和20台gogoro，年底跨年晚會將進行第一階段抽獎。

竹山鎮公所指出，這次「竹山歡樂購 好康獎不完」活動，參與店家從鎮內海拔最高的杉林溪到平地的傳統小吃，都是口袋名單；抽獎方式也很簡單，民眾到這些特定店家進行消費，每消費滿100元均可憑消費證明（如發票、收據等）向該店家兌換抽獎券1張，達200元兌換2張，以此類推，消費越多中獎機率越高。

鎮公所表示為提倡環保，獎品多為環保商品，預計抽2台toyota corolla cross及20台gogoro，總價值超過200萬，抽獎分為2階段實施：第一次抽獎為12月31日跨年夜當晚，屆時會先抽出1台油電車、10台gogoro，第二次抽獎於明（111）年2月13日，搭配竹山鎮燈會閉幕晚會再抽出1台油電車、10台gogoro。

竹山鎮長陳東睦提醒，若第一階段未中獎，還可以參加第二次抽獎，因此切勿丟棄抽獎券，想晉升有車階級可別錯過這次機會，也希望能號召更多業者一起來響應。



►激光極淨白淡斑精華100ml：原價4000元、特價2650元



►一芳董娘涵碧樓泳池脫口罩拍網美照 南投衛生局：違法就開罰



►佛心企業3千萬紓困金今發放 申請邊緣戶落淚：感動！感謝！



►脫罩跳水庫挨批 祈錦鈅深夜到案90度鞠躬道歉：錯誤示範



►驚悚走山畫面曝！巨響嚇醒夢中居民 天亮一看嚇壞：門前成斷崖