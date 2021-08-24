高雄查獲越南進口16.1kg可疑肉品　陳其邁：必要時申請搜索票

▲高雄查獲越南進口、疑似非洲豬瘟的肉製品。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國內首度查獲有非洲豬瘟病毒走私肉品，總量逾71公斤，主要由越南透過空運快遞輸入，高雄警方23日也查獲16.1公斤的可疑越南進口肉製品，目前正採樣送檢。高雄市長陳其邁今（24）日表示，已責成警察局、農業局打擊犯罪，必要時要申請搜索票，全力配合警調單位查察，絕不容許有任何破口。

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

非洲豬瘟病毒走私肉品流入市面，目前相關單位正在追查上下游廠商，為迅速阻絕可能傳染途徑，高市府相關單位同步展開查緝工作。高市警察局林園分局昨查獲2名女子持有越南進口疑似肉製品，包含牛肉乾5.1公斤、雞肉絲10.7公斤、荷葉肉包0.3公斤，合計16.1公斤，目前已交由動保處採樣送檢及收回統一銷毀。

▲▼高雄查獲越南進口、疑似非洲豬瘟的肉製品。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁今天強調，已責成警察局、農業局全數打擊犯罪，警察局也查獲了三件相關走私案件，他要求必要時，應該要申請搜索票，全力配合警調單位，強力來查察，絕對不容許非洲豬瘟防疫有任何的破口，務必要嚴格執行法律。

另外，農業局動保處也加強整個農產品的抽查，陳其邁說，希望在之前陸續從越南來的非洲豬瘟肉製品部分，不要蔓延擴散，會在邊境、通路市場嚴格把關。