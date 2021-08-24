民進黨立委認同蘇貞昌怒譙關務署　「他的生氣帶有恨鐵不成鋼」

▲行政院長蘇貞昌視察航空快遞包裹X光機檢查情形。（圖／翻攝直播）



記者林銘翰／台北報導

農委會首度查獲含非洲豬瘟病毒走私肉品，行政院長蘇貞昌23日緊急視察航空快遞包裹X光機檢查情形，並在海關當場嚴肅怒飆海關出現破口。對此，民進黨立委蘇治芬表示，希望所有國人跟蘇貞昌一起生氣；民進黨立委莊瑞雄則認為，蘇貞昌的生氣帶有恨鐵不成鋼的心情。

農委會近日查獲走私含有非洲豬瘟陽性病毒的豬肉共71公斤，包括香腸、火腿等肉製品，由於破口出在專責航空包裹的機場X光機掃描作業，蘇貞昌23日上午突襲視察，並在海關當場嚴肅怒飆海關出現破口，狂罵將近10分鐘才離開，全場官員氣氛瞬間凍結。

蘇治芬24日受訪時表示，現在邊境把關有個缺口，難怪蘇貞昌會生氣，也希望所有國人跟蘇貞昌一起生氣、抵制非洲加工肉品用走私進口，不只是為了大家的安全問題，同時也是為了台灣的養豬產業，「大家一定要生氣、一定要防堵」。

莊瑞雄則說，蘇貞昌在2019年上任行政院長時，第一個行程就是巡視海關，當初也是為了非洲豬瘟，這幾年政府成功防堵非洲豬瘟、有效地擋在境外，而且屏東跟雲林都是養豬大縣，況且蘇貞昌又來自屏東，「很清楚整個非洲豬瘟如果進來以後，一定會回憶起過去的口蹄疫」。

莊瑞雄指出，口蹄疫對台灣養豬業的產值，一下子就是一、兩千億的損失，蘇貞昌當然是擔心產生破口，最嚴重會再像過去一樣，把整個台灣養豬產業20幾年的基業，好不容易重新恢復，又再次毀於一旦。

莊瑞雄認為，蘇貞昌的生氣其實帶有擔心、恨鐵不成鋼的心情，以及很擔心台灣防疫的成果，到最後會功虧一簣，「昨天那個心情我可以體會」。