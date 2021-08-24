質詢稿遭盜被稱「行之有年」　藍議員氣炸：當年資料有給韓國瑜？

▲針對陳其邁提早拿到議員質詢稿，高雄市政府解釋「數十年來模式都這樣」。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁近日被爆，在議會質詢前就已拿到議員的完整質詢稿，高雄市政府喊冤回應「這已行之有年」。國民黨籍高雄市議員邱于軒狠酸，別忘記當時怎麼羞辱韓國瑜市長，今天出來說行之有年，民進黨真的超級超級丟臉；當事人議員黃紹庭也反擊，當時反對黨議員有把質詢資料送給韓市長嗎？如果有，那時候議會就不會有那麼多小學堂、大學堂。





▲高雄市議員黃紹庭昨天怒揭質詢內容被高市府團隊偷走。（圖／記者賴文萱攝）

針對陳其邁提早拿到議員質詢稿一事，高雄市議會國民黨團議員24日出面輪流砲轟，當事人議員黃紹庭重申，高雄市政府對於他沒有主動提供的資料，為什麼會到市長手上，要提出原委報告，這是尊重議會尊重議員的作法，希望市政府跟陳其邁市長對這件事情要有說明跟態度。

▲高雄市議會國民黨團。（圖／記者賴文萱攝）

議員陳麗娜則強調，議會絕對沒有這樣行之有年，以前聯絡員都是必須跟議員溝通，如果議員不願意給資料也是他的權益，陳其邁市長沒有管理好他的團隊，拿到不法資料還大剌剌帶到議事廳裡面，這是不應該的事情。

陳麗娜直言，不知道民進黨是不是都直接給資料，但如果要互相套好招，那是他們的事，不過做為要監督的市民代表，都希望市長能在不知道題目的情況下回應。她也質疑，沒有任何難度的高雄市議會會是怎樣的狀態？還可以看到議員把關監督嗎？

議員邱于軒怒轟，民進黨當時怎麼羞辱韓國瑜市長，今天還出來說行之有年，真的超級超級丟臉。黃紹庭也接著反擊，當時反對黨議員，也是行之有年把質詢資料送給韓市長嗎？如果有，韓市長就不用在高雄市議會上面有那麼多小學堂、大學堂。

▲黃紹庭出示他當天被不明偷竊的質詢稿。（圖／記者賴文萱攝）

高雄市政府秘書長楊明州今也重申，數十年來議會聯絡員系統跟議會、議員之間，都是這樣的運作模式，希望能在問政、市長施政部份通過對話讓市民了解。針對個案目前已經調查清楚過程，也有把這個過程跟議長、議會做報告。