5公分迷你啤酒罐帶著走！「海尼根0.0零酒精」變身3D悠遊卡了

▲海尼根0.0零酒精啤酒罐悠遊卡小巧可愛。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

聽到許願心聲了！近年來有不少經典夯品變身3D悠遊卡，像是PS4、呱呱包、維力雜醬麵等，還有療癒系的卡通肖象款，通通萌到不行，吸引大批鐵粉搶收。而這次重磅登場的就是「海尼根」了，縮小到僅剩5公分大小的海尼根0.0零酒精啤酒罐可愛爆表，且拉環、罐身簡直神還原，首發限量1萬個明（25）日起於指定超商、電商開放預購。

▲3D海尼根啤酒罐造型悠遊卡僅有5公分大小 。

海尼根首款3D啤酒罐造型悠遊卡來了，這次「微縮」主角就是「海尼根0.0零酒精」，特意將0.0零酒精鋁罐以1比3的比例完美複製，再縮小原罐裝到僅剩5公分大小的迷你尺寸，且無論是拉環還是罐身上的印刷幾乎是百分之百仿真，精緻程度超高，十分欠收藏，明（25）日起於全台7-11、PChome開放預購，首發限量預購僅有1萬個，鐵粉把握機會搶一波。

▲多喝水3D造型悠遊卡嗶卡還會發聲。（圖／翻攝悠遊卡公司官網）

另，明（25）日同步開放預購的還有這款「多喝水3D造型悠遊卡」，除了等比例仿真縮小外，全透明瓶身內還有仿真液體，就像帶了一瓶「多喝水」出門，尤其過卡感應時還會說經典廣告台詞「多喝水沒事、沒事多喝水」，可愛到不行，明（25）日起上午11時起至31日日止開放於7-11ibon、全家FamiPort、momo購物網（限量6000個）預購，其餘通路限時不限量。

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