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【廣編】沒事多喝水　讓好事發聲！「多喝水」3D造型有聲悠遊卡預購開始

▲▼ 【廣編】沒事多喝水　讓好事發聲！「多喝水」3D造型有聲悠遊卡預購開始（圖／品牌提供）

▲通路販售資訊以悠遊卡公司公告為主。

圖、文／味丹多喝水提供

【多喝水】自1996年上市，持續以獨特的傳播內容與不同世代的年輕族群溝通，充滿創意又個性化的形象深受年輕人的喜愛，「多喝水沒事 沒事多喝水」這句SLOGAN亦是深植人心。【多喝水】與年輕人一起走過 25 年，今年推出「多喝水25週年Q版3D造型有聲悠遊卡」，將在8月25日上午11時至8月31日夜間23時59分，同步在線上線下通路開放預購，想收藏的粉絲可以在7-ELEVEN ibon、全家便利商店FamiPort限時不限量預購、momo購物網限時限量預購，每張售價490元。

「【多喝水】3D造型有聲悠遊卡」高度僅有8cm，麻雀雖小但細節一點也不馬虎，瓶身為透明，還會看得到有液體再流動唷！瓶身內真的有水捏~~

別忘了收藏這款「【多喝水】3D造型有聲悠遊卡」，讓「多喝水沒事 沒事多喝水」從一句SLOGAN變成一個行動，隨時隨地提醒你多喝水！沒事多喝水 讓好事發生~讓好的小事充斥你我日常。
 

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快登錄發票~讓好事發生！發票登錄越多中獎機會越多唷！

【活動網站】https://www.morewater.com.tw/2021/
★相關活動資訊詳情請上[多喝水]官方粉絲團https://www.facebook.com/morewaterofficial/
★《我想和你改變世界》【多喝水_讓好事發生】年度廣告https://youtu.be/4F_F1KinfTQ

 

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