【廣編】 春遊野餐大費周章？ 帶上裝滿海尼根冰桶野餐在哪都行

【廣編特輯】

圖、文／海尼根提供

春暖花開，正是三五好友、家人親戚互揪出遊散心的好時機。這幾年自然系生活當道，野餐蔚為風潮，特別有人喜歡享受前置作業；從餐點、水果、飲品，盛裝的器皿、坐墊、餐具、擺飾，甚至是地點選擇，再三講究就是為了打造完美、愉悅的休閒時光。但其實只要帶上裝滿海尼根的冰桶，喝一口沁涼暢快，吹吹風、曬曬太陽、聊聊八掛，暫時不管生活中的緊張與壓力，這就是最棒的野餐！

這麼多句勸你還不心動？那再告訴你現在有海尼根限量星綠周邊野餐贈品加持，即日起至指定通路購買經典海尼根，憑發票參加全國抽獎，就有機會把海尼根星綠行動冰桶、遮陽帳、摺疊椅以及野餐墊等分別帶回，登錄發票免抽獎還有十萬份PChome折價券等你來拿。想要即刻擁有海尼根「全星保冰袋+小折凳」或「全星野餐桌」，也可至全台7-11加價購入；立馬揪團買起來，一起打造全星綠的春遊野餐！

海尼根野餐趣全國抽獎活動

– 活動辦法：即日起至5月31日23：59止（消費日期以發票正本及購買明細所載為準）於指定通路購買「海尼根330ml罐裝六入組或海尼根500ml罐裝四入組」達活動門檻，進入海尼根 Line 官方帳號（https://lin.ee/AWJZYYb）並登錄發票號碼，即可參與活動。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。