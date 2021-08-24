現身警局畫面曝！要命小方妻「尿遁神隱1天」喊：忘記了…遭罰18萬

▲要命小方老婆自撞後，從醫院尿遁逃跑，到案畫面曝光。（圖／記者游瓊華翻攝(左)、民眾提供(右)）

記者游瓊華、戴若涵／台中報導

台中角頭「要命小方」的林姓妻子22日晚間8時許，開著白色賓士行經崇德路三段時，不慎自撞停放路邊的3部自小客車，她表示「頭昏身體不舒服」，無法進行酒測，到醫院後更尿遁落跑。她神隱1天後，終於在23日晚間現身警局，雖然她辯稱自己什麼都不記得了，但警方將對她開罰18萬元。

回顧整起事發經過，林女22日晚間8時15分開車行經崇德路三段10號前，不慎自撞停放於路旁3部自小客車。林女表示，頭昏身體不舒服無法酒測。到中國醫藥大學附設醫院就診後，林女向護理師假稱要上廁所，接著便由陪同就醫的兒子推輪椅自行離開醫院。經警方全力調閱道路周邊監視器及全力查訪聯繫，林女最後於23日晚間10時10分至警局說明並釐清案情。

警方指出，處理員警在事故現場、醫院皆向林女詢問是否可進行呼氣酒測，但對方都稱「頭暈」無法施測，考量她的身體狀況，以及依照道路交通事故處理規範，事故現場以救護為優先，為避免造成更大的傷害，警方才讓林女先到就醫診治，再進行抽血檢測。

▲林女開白賓士自撞停放路邊的3輛車後翻覆。（圖／翻攝記者爆料網）

不料，林女卻趁隙自行離開醫院，如此消極規避及不配合調查的行為，警方將依道路交通管理處罰條例規定以「拒測」進行開罰，將處林女18萬元罰鍰、移置保管車輛、吊銷駕駛執照、施以道路交通安全講習之處罰，以展現警方嚴正執法的決心，遏止消極規避調查之行為。

而林姓女駕駛到案後，有進行呼氣測試，酒測值為0，但對於交通事故發生經過、為何由醫院離去，皆回覆「不清楚」或「忘記了」，且目前頭部仍有暈眩情形。警方已依規定完成後續事故處理程序，釐清相關案情，以保障其他當事人之權益，並製單開罰，以杜絕此種規避脫法之行為。