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一注中27億「里長秒曝3個線索」　鄉民驚恐怖：說不定是本人

▲▼三峽義忠興業社彩券行開出27億威力彩頭獎。（圖／記者呂佳賢攝）

▲三峽「義忠興業社」彩券行開出27億威力彩頭獎。（圖／記者呂佳賢攝）

網搜小組／劉維榛報導

昨（23）日27億威力彩，這位天選之人落腳新北三峽區，據當地里長透露，幸運兒是位30多歲的上班族，其實以前就常常來投注站買彩券。消息曝光後，卻有鄉民卻爆笑拋問，「被里長知道中威力彩有多恐怖？」

台彩23日晚間開出110000067期威力彩，第一區獎號分別為08、09、19、23、24、35，第二區01。如今大家發財夢全碎了，最後確定被一位住在三峽的上班族給獨得，彩券行員工透露客人買了4組800元包牌，花費3200元就中獎，也是今年最高的單注獎金。

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《ETtoday新聞雲》也訪問老闆娘，她表示，其實從沒有想過頭獎開在自己的店裡，因此情緒相當激動，久久不能自已，訪問過程中，老闆娘還不斷感動流淚，接著表示：「真的開心到說不出話來了。」

就連里長也跳出來爆料得主的3個線索，包括看起來約30多歲，蠻低調的，以前也蠻常到該投注站買彩券。

▲27億威力彩頭獎落在新北三峽「義忠興業社」。（圖／記者陳依旻攝）

▲自家投注站中27億，老闆娘感動到無法自拔。（圖／記者陳依旻攝）

正當全台人羨慕不已時，有網友卻驚問，「為什麼連里長伯都知道是誰啊？而且還是當下就知道？」接著分析3個可能原因：

第一種：里長伯有看監視器，為什麼里長可以看監視器？該不會是一堆人一起看？

第二種：彩券行跟里長說是誰？這種彩券行太恐怖了吧？

第三種：中獎人跟里長說的，有這可能性嗎？

對此，網友不禁起雞皮疙瘩直呼「被里長知道中威力彩有多恐怖？」文章曝光後，底下網友熱議「彩券行就里長開的？」「應該是2，彩券行那種可以做很久的，都跟里長很熟」、「通靈」、「等下鄰居也會出來表示，為人古意低調」、「結果是里長本人」、「若後台的交易紀錄可以精準到幾分幾秒，那店家調監視器出來看才有可能猜到是誰」、「彩券行不都是老人泡茶的地方」、「除非客人很少，又有記對方買的號碼」、「反正都要搬走了，鄰居知道又沒差」。

▼網友調侃，里長可能有通靈本領！（圖／翻攝PTT）

▲▼被里長知道中威力彩有多恐怖（圖／翻攝PTT）

►油頭、稀疏有救了！

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