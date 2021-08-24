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社會 社會焦點 保障人權

「水溝蓋跑法」一路搖晃擦撞護欄　駕駛精神不濟遭警攔下送醫　

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名76歲老翁，日前獨自開車行經苗128縣道往公館方向行駛時，疑似精神不濟，一路搖搖晃晃，不時擦撞護欄後繼續行駛。整個過程剛好被苗警巡邏時發現，警方為防止事故發生，趕緊迴轉將小客車攔停，見老翁精神不濟，隨後將老翁送醫檢查。

▲老翁駕車疑似精神不濟，一路搖晃且不時擦撞護欄，苗警發現後迅速將轎車攔停，並將老翁送醫檢查。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲老翁駕車疑似精神不濟，一路搖晃且不時擦撞護欄，苗警發現後迅速將轎車攔停，並將老翁送醫檢查。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，苗栗警察分局銅鑼分駐所日前接獲通報，稱有1名老翁駕駛紅色自小客車，在停等紅綠燈時，疑似昏迷趴在駕駛座上。警方獲報後立即趕赴現場且報請119救護車支援；警消到達後到處尋找，但都未發現民眾所稱需要警方協助之自小客車。

▲警方俟機將老翁的轎車攔下後，請119救護車將老翁送醫檢查，避免老翁繼續駕車發生危險。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲警方俟機將老翁的轎車攔下後，請119救護車將老翁送醫檢查，避免老翁繼續駕車發生危險。（圖／記者黃孟珍翻攝）

就在警消人員準備返隊時，119救護車在途中忽見1輛紅色小客車於路上行駛，還不斷擦撞右側護欄，且行車路線左右搖擺不定，立即掉頭追趕該車輛，最後偕同警方於東西向快速道路高架橋前將其攔下。老翁向警方表示，自己是因為精神不濟且有頭暈情形，雖老翁生命徵象正常，且無外傷；但救護人員並不敢輕忽，還是將老翁送醫檢查。

苗栗警察分局長楊贊鈞也呼籲，民眾駕車前應有充足之休息，切勿疲勞駕駛，以免發生交通事故。

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