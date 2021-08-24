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打高端如同威力彩！他沒中27億秒破盲點：也不認為三峽彩券是假的

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮 。（圖／記者李毓康攝）

▲已有11萬人預約施打高端疫苗。（圖／記者李毓康攝）

文／呂秋遠

我就問，那些在酸高端、攻擊高端的人，是什麼心態？你可以選擇不打、你可以選擇無視，但這就跟威力彩一樣，看不慣人家得獎，不要參與投資就好，在那邊批評威力彩都是假的、作弊、號碼被挑過、中獎的人都是虛構的，那是怎樣？

這支高端，有經過政府獨立委員會審議通過，而且有數據可供公評，如果施打出現問題，國家會賠償，而且這個執政黨是拿自己未來的前途來保證，要是真的有問題，不論是效力極低或是造成大量死亡，以後每項選舉都會一蹶不振。總統都親自在醫院監督下施打，如果你不信任這樣的程序，那麼在台灣，你不用相信任何醫師，因為他們是經過你不信任的國家發給執照的；你不用吃任何藥，因為那也是經過類似的程序核准；你甚至不該相信任何法律程序以及與政府相關的事物，反正只要是民進黨執政，什麼都是假的。

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天底下沒有一個國家的人民，看不起自己國家的疫苗到這種地步，要別人不要打，極力仇恨國產疫苗，創造各種謠言讓這支疫苗不被祝福。生技產業越爛越好，整個國家都爛掉更好。

好了啦，看不起高端，真的無所謂，但是可以選擇不打，可以選擇無視，這是個人選擇。但是不用一天到晚懷疑陳時中，想把這個保護我們將近兩年的指揮中心關起來；也不用拼命用自己根本幾乎是零的醫學知識，去評論有沒有過三期，講難聽點，這些人搞不好連AZ、莫德納、BNT以及高端的技術有什麼不同都不知道，好意思講得頭頭是道？不然我問你，什麼是中和抗體？你該不會回我，為什麼不是永和吧？

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮 。（圖／記者李毓康攝）

▲第六輪施打高端疫苗。（圖／記者李毓康攝）

那麼，有人可能就會說，這是個言論自由的國家（確定？你覺得是國家，不是認為我們是中華台北？）我想說什麼還要你同意？沒錯啊！反正都有人認為喝符水比打高端更能預防肺炎了，你想說什麼，當然是你的自由。可是，這叫做反智，反智跟言論自由，是兩件事，對於不懂的事情，好好的去理解專業、去觀察現象，再來評論對錯，而不是用一種反智、政治的手段去批評一件這麼了不起的事。

你知道有多少國家可以自己研發疫苗嗎？台灣是其中之一耶！南韓、日本都努力在研發疫苗，日本甚至補助了將近五億美元給藥廠。那些講吹箭、符水的人，真的是想要認真解決問題的人嗎？還是只是想要讓高端污名化而已？

如果你還是想要攻擊、辱罵高端，想想翁啟惠，台灣的生技產業，曾經差點是世界頂尖。而且就算27億沒中，我也不會認為三峽的那張彩券是假的啊！人生這樣不累嗎？

※本文章已獲呂秋遠律師授權，未經同意請勿隨意轉載。

▼27億威力彩23日落獎三峽，一注獨得。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼8月23日威力彩頭獎金額27億在新北市三峽區愛國路2號。（圖／記者陳豐德翻攝）

►油頭、稀疏有救了！

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