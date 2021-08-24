打高端如同威力彩！他沒中27億秒破盲點：也不認為三峽彩券是假的

▲已有11萬人預約施打高端疫苗。（圖／記者李毓康攝）

文／呂秋遠

我就問，那些在酸高端、攻擊高端的人，是什麼心態？你可以選擇不打、你可以選擇無視，但這就跟威力彩一樣，看不慣人家得獎，不要參與投資就好，在那邊批評威力彩都是假的、作弊、號碼被挑過、中獎的人都是虛構的，那是怎樣？

這支高端，有經過政府獨立委員會審議通過，而且有數據可供公評，如果施打出現問題，國家會賠償，而且這個執政黨是拿自己未來的前途來保證，要是真的有問題，不論是效力極低或是造成大量死亡，以後每項選舉都會一蹶不振。總統都親自在醫院監督下施打，如果你不信任這樣的程序，那麼在台灣，你不用相信任何醫師，因為他們是經過你不信任的國家發給執照的；你不用吃任何藥，因為那也是經過類似的程序核准；你甚至不該相信任何法律程序以及與政府相關的事物，反正只要是民進黨執政，什麼都是假的。

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天底下沒有一個國家的人民，看不起自己國家的疫苗到這種地步，要別人不要打，極力仇恨國產疫苗，創造各種謠言讓這支疫苗不被祝福。生技產業越爛越好，整個國家都爛掉更好。

好了啦，看不起高端，真的無所謂，但是可以選擇不打，可以選擇無視，這是個人選擇。但是不用一天到晚懷疑陳時中，想把這個保護我們將近兩年的指揮中心關起來；也不用拼命用自己根本幾乎是零的醫學知識，去評論有沒有過三期，講難聽點，這些人搞不好連AZ、莫德納、BNT以及高端的技術有什麼不同都不知道，好意思講得頭頭是道？不然我問你，什麼是中和抗體？你該不會回我，為什麼不是永和吧？

▲第六輪施打高端疫苗。（圖／記者李毓康攝）

那麼，有人可能就會說，這是個言論自由的國家（確定？你覺得是國家，不是認為我們是中華台北？）我想說什麼還要你同意？沒錯啊！反正都有人認為喝符水比打高端更能預防肺炎了，你想說什麼，當然是你的自由。可是，這叫做反智，反智跟言論自由，是兩件事，對於不懂的事情，好好的去理解專業、去觀察現象，再來評論對錯，而不是用一種反智、政治的手段去批評一件這麼了不起的事。

你知道有多少國家可以自己研發疫苗嗎？台灣是其中之一耶！南韓、日本都努力在研發疫苗，日本甚至補助了將近五億美元給藥廠。那些講吹箭、符水的人，真的是想要認真解決問題的人嗎？還是只是想要讓高端污名化而已？

如果你還是想要攻擊、辱罵高端，想想翁啟惠，台灣的生技產業，曾經差點是世界頂尖。而且就算27億沒中，我也不會認為三峽的那張彩券是假的啊！人生這樣不累嗎？

※本文章已獲呂秋遠律師授權，未經同意請勿隨意轉載。



▼27億威力彩23日落獎三峽，一注獨得。（圖／記者陳豐德翻攝）

